Roma, 22 mar – “Non posso più tacere, la rabbia e il dolore sono forti e non voglio e non devo più contenerli. Siamo un Paese in emergenza, in guerra. Sì in guerra, i decreti non servono più a nulla, sono confusi, servono a indebolirci e non a rinforzarci. Sono pallottole al sale quando metaforicamente servirebbero quelle vere“. E’ il duro sfogo del comandante Alfa, 47 anni di servizio da carabiniere e una croce d’oro al merito, fondatore nel 1978 del Gruppo intervento speciale (Gis). Parole che sono rimbalzate sui social e che hanno dato la stura ai soliti piagnistei di certa sinistra, sempre pronta a stracciarsi le vesti contro il pericolo autoritario. “Dove siete tutti voi politici salvatori del popolo, dove siete nascosti, con i vostri sorrisi, i proclami e i video ipocriti e inopportuni. Dove sono le signore con le gambe accavallate che spopolavano in tv difendendo o attaccando a destra e a manca? Dove siete voi che salendo sulle navi pirata avete incensato e legittimato l’aggressione ai nostri militari della Guardia di Finanza”.

“Dove sono le sardine e i centri sociali?”

Ma la frase chiave che più ha scatenato i piagnistei è questa: “Dove sono le sardine e i centri sociali sempre pronti a scendere in piazza contro e mai per?“. Che siano banalmente scomparsi, sia le sardine dem che i centri sociali antifa’, è sotto gli occhi di tutti. Fa ancora più ridere quindi leggere l’indignazione social di chi ripudia la guerra e si tiene il golpe bianco di Conte, che decide tutto da solo, di notte, su Facebook, spalleggiato dal governo più a sinistra della storia repubblicana.

“Siamo in guerra e voi vi nascondete come topi?”

“Prendete le vostre mascherine, mettetevi una tuta da palombaro e correte a supportare e portare vicinanza ai soldati in prima linea. Sanitari, militari, autotrasportatori, operatori del commercio, volontari e tanti altri che rischiano la vita per tutti noi e anche per voi. Il Parlamento è chiuso? Vi riunite due volte a settimana? Siamo in guerra e voi vi nascondete come topi? No, non possiamo accettarlo. Questa volta la misura è colma, penso a coloro che stanno rischiando e combattendo con pochissime armi, a volte addirittura senza. Un popolo si riconosce da chi lo rappresenta, ma io in questo momento non vedo nessuno”, è il durissimo attacco del fondatore delle teste di cuoio dei carabinieri (qui potete leggere il testo integrale).

“Dove sono i vostri sacrifici?”

“Chiudete tutto, lasciando aperti i servizi essenziali per la sopravvivenza, garantendo agli operatori la tutela adeguata. Schierate l’esercito, istituite il coprifuoco, chiudete i confini, i porti, sigillate il nostro Paese all’Europa che ci ha lasciati soli e che ci ha presi in giro senza che nessuno dei nostri governanti ci abbia difesi. Siamo eccellenza in tutti i campi, cultura, sanità, intelligence, militare ecc. e voi a colpi di decreti a puntate, peraltro confusi e spesso impraticabili, chiusi nelle vostre dimore, nei vostri agi non date l’esempio. Non ho sentito né letto un sacrificio da parte vostra, la rinuncia ai vostri benefici.. dove sono i vostri sacrifici?”

L’attacco contro Conte e Casalino

Infine un attacco durissimo al governo giallofucsia, al premier Conte e allo scaricabarile sui cittadini: “Siamo rappresentati da un ex partecipante al Grande Fratello? Questo è quello che meritiamo? No, chiedete unità e cantate l’inno di Mameli ma non ne siete degni. Il popolo lo canta per farsi forza, per sentirsi unito e con un’identità, voi per mettervi in mostra. Un premier non eletto che si presenta con la bandiera europea in bella vista e non con il Tricolore per il quale tanto sangue è stato versato dai nostri padri mi strazia“.

Guerini: “Condanno con tutta la forza le sue parole gravissime e inaudite”

Parole assolutamente condivisibili, quelle del comandante Alfa, da anni in pensione, che però sono state condannate dal ministro della Difesa, il dem Lorenzo Guerini, che le ha definite ”gravissime e inaudite. Le condanno con tutta la forza, pur se pronunciate da chi è in congedo da anni. Le Forze armate – continua Guerini – sono presidio a servizio del Paese e delle sue istituzioni democratiche. Come anche in questa emergenza stanno dimostrando”.

Ludovica Colli