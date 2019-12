Roma, 22 dic – Nelle more della fusione con Peugeot, che prenderà corpo nei prossimi mesi, la (fu) Fiat perde un altro pezzo. Parliamo del gruppo siderurgico Teksid, di cui Fca ha deciso di fare spezzatino.

Addio Teksid

Fondato nel 1978 raggruppando le attività dell’allora Fiat Ferriere, Teksid conta ad oggi 7 stabilimenti: 4 in Europa, due in America e uno in Cina, per un totale di oltre 6mila addetti. Due le sue linee prodotto: ghisa e alluminio, da cui escono componenti per motori, cambi e sospensioni.

Oggetto della vendita sarà la prima di esse. L’acquirente, che sborserà 210 milioni, è la società brasiliana Tupy. Anche se l’operazione non toccherà siti italiani – i due stabilimenti di Carmagnola (To) sono nel ramo alluminio – rappresenta comunque l’ennesimo colpo all’industria italiana.

Fusione Fca Peugeot: Fiat macellata

Il problema riguarda specialmente la componentistica, ma non solo. E’ di poco più di un anno fa, a pochi mesi dalla morte di Sergio Marchionne, la cessione di Magneti Marelli, scelta i cui effetti non hanno peraltro tardato troppo a farsi sentire. Sul tavolo c’è anche la sorte di Comau, gioiello della meccatronica che, al pari di Teksid, è finito nel calderone delle trattative in vista della fusione con cui la Francia metterà le mani sulla nostra industria dell’auto. Senza dimenticare, nel mezzo, l’annunciato scorporo di Iveco che ha seguito quello di Ferrari mentre, qualche anno prima, con il nuovo assetto societario la sede legale è stata trasferita in Olanda e quella fiscale a Londra.

Una serie di decisioni che hanno messo in chiaro un punto: Fiat non esisteva già più. E con essa quel che rimane(va) dell’industria italiana. Il passaggio armi a bagagli ai francesi è solo logica conseguenza.

Filippo Burla