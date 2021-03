Roma, 15 mar – “Basta sprecare dosi, chiunque passa va vaccinato“: parola del generale Francesco Paolo Figliuolo, che evoca – di certo involontariamente – uno scenario quanto meno inquietante. E meno male che la vaccinazione è su base volontaria. “Voglio approfondire la questione delle dosi buttate. Bisogna utilizzare il buonsenso. Se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene”, altrimenti “si va su classi vicine o sennò chiunque passa va vaccinato. Questo bisogna fare“. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid ospite da Fazio a Che Tempo che fa su Rai3. Insomma, Figliuolo zittisce così chi polemizza sui vaccini dati a parenti e amici nei centri di somministrazione.

Il piano vaccini di Figliuolo: “Dobbiamo accelerare e arrivare a 500mila vaccinazioni al giorno”

“Dobbiamo accelerare, fare un cambio di passo – aggiunge – per andare a regime con 500 mila vaccinazioni al giorno. Per far sì che entro fine settembre almeno l’80% degli italiani sia vaccinato“. Per riuscirci, assicura Figliuolo, “si potrebbe dire più vaccini, più vaccinatori, più centri dove vaccinare”. Secondo il piano vaccini, spiega il commissario, “per la fine di questo mese arriveremo a 15 milioni di dosi, nel prossimo trimestre è previsto l’arrivo di 52 milioni di dosi e quello dopo di 84 milioni“.

Il commissario conta sul vaccino monodose Johnson&Johnson

Certo, “ci sono stati problemi e ce ne saranno in futuro, ma andremo a bilanciare perché avremo un’arma in più che è il vaccino di Johnson & Johnson che è monodose, stabile e quindi facilmente trasportabile“. Per cui “avremo nel secondo e terzo trimestre circa 25 milioni di dosi, che è come averne 50 milioni rispetto ai vaccini odierni”, che richiedono una seconda dose. Per quanto riguarda i badanti “sarebbe delittuoso” non vaccinarli, sottolinea in merito ai caregiver, ossia coloro che si occupano di assistere disabili o anziani in difficoltà.

“Una volta arrivati i vaccini si farà fuoco con tutte le polveri”

“Si sta capendo ora – fa presente il commissario – che è il momento della svolta o perderemo tutto: lo dobbiamo alle nostre radici, ai nostri anziani, sono morte 100 mila persone. Tutto sta che arrivino i vaccini, poi quando arriveranno in massa si farà fuoco con tutte le polveri“, è la metafora bellica del generale. “Satureremo tutti i siti, si andrà, ci si vaccinerà e chiuderemo la partita”, afferma convinto. Per adesso, aggiunge, “chiedo agli italiani di voler bene a tutti coloro i quali stanno dando tutti se stessi” per fronteggiare l’emergenza. “Parlo dei nostri medici e infermieri”, poi “se ci sono sbavature, vi dico che miglioreremo”, ma “sono sicuro che il nostro popolo straordinario farà la sua parte, come ha sempre fatto nei momenti difficili e vinceremo questa battaglia”.

“Da Draghi forte azione sulle case farmaceutiche”

Infine Figliuolo ci tiene a sottolineare che “c’è stata una forte azione da parte di Draghi sui presidenti delle case farmaceutiche, io stesso ho sentito tutti gli amministratori delegati”.

Adolfo Spezzaferro