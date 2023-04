Roma, 4 apr – L’esercito in Francia potrà includere riservisti fino a 70 anni, e in certi casi pure oltre, a quanto riporta Tgcom24. La riforma, infatti, prevede anche delle categorie in cui l’età potra essere più alta.

Francia, riservisti fino a 70 anni (e oltre)

La riforma che la Francia ha approntato per i riservisti prevede un cambiamento significativo nel limite di età. A parlare è il ministro della Difesa, Sebastien Lecornu che spiega nei dettagli il cambiamento in arrivo: “Innalzeremo i limiti di età: ormai potremo essere riservisti nell’esercito fino a 70 anni e fino a 72 anni per alcune funzioni da specialisti”. La futura legge di programmazione militare sarà presentata al Consiglio dei ministri a breve. Attualmente l’esercito francese accoglie soldati fino a un’età di un limite massimo compreso tra i 62 e i 65 anni.

“Obiettivo 300mila soldati”

L’obiettivo che si pone la riforma è abbastanza semplice e scontato: aumentare il numero di soldati disponibili. Logico quindi che il governo punti a intervenire sul recultamento e sull’innalzamento dei limiti di età. La mira numerica viene illustrata dallo stesso Lecornu in modo netto: “300.000 soldati nel lungo termine, di cui 100.000 riservisti”. Sullo sfondo, una realtà a dir poco inquietante ma impossibile da ignorare: la crisi demografica che coinvolge l’intero Occidente (chi più chi meno) a cui la Francia non è di certo sfuggita, nonostante sia stata per alcune fasi messa meno peggio di tanti altri Paesi (come l’Italia), ma che nel 2023 ha registrato il tasso minimo di natalità negli ultimi 70 anni. Cercare nella popolazione anziana appare come una triste conseguenza di tutto ciò.

Alberto Celletti