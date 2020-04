Mannheim, 15 apr – Sei contrario alle misure di distanziamento sociale e alle limitazioni delle libertà imposte dal governo in contrasto all’epidemia di coronavirus? Poco male, verrai censurato e portato di peso in un riparto psichiatrico. Succede nella civilissima Germania, dove il governo opta ora per lo «stile sovietico» riguardo la neutralizzazione delle voci dissenzienti sull’argomento Covid-19.

Protagonista della vicenda Beate Bahner, avvocatessa specializzata in medicina giudiziaria – quindi non proprio l’ultimo pollo – che, dichiarandosi apertamente contraria alle misure decise dal governo e isolamenti, è stata ricoverata per alcuni giorni in psichiatria. Lo ha confermato un portavoce della polizia a Mannheim intervistato da Die Welt. Negli ultimi giorni la Bahner aveva infastidito molto Berlino, assurgendo agli onori delle cronache dopo aver chiesto pubblicamente manifestazioni in tutto il Paese per richiedere la cancellazione del limitazioni di libertà, giudicate eccessive, incostituzionali e che “mettono a rischio la protezione dei fondamentali diritti umani e la tutela dell’ordine libero e democratico nella Repubblica Federale della Germania”.

Bahner aveva sostenuto che il virus è innocuo per il 95% della popolazione e aveva aggiunto, in un comunicato diffuso alla stampa, che non avrebbe potuto perdonarsi “se, come avvocato, non avesse preso iniziative per proteggere il diritto con tutti gli strumenti a disposizione”. La vicenda era culminata nei giorni scorsi quando l’avvocatessa aveva depositato un ricorso costituzionale. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile, la manifestazione è stata vietata. A questo è seguito l’oscuramento del suo sito web, fino a domenica sera, quando la donna è stata internata dalla Polizia in un reparto psichiatrico ad Heidelberg. Fermata con la forza dai tutori dell’ordine perché aveva opposto qualche resistenza, Bahner è stata condotta “in misura precauzionale” in un reparto psichiatrico e nell’ospedale è stata visitata da un medico che l’avrebbe trovata “in una situazione mentale molto confusa”, come ha spiegato il portavoce Norbert Schatzle. Die Welt riferisce che la donna è stata poi dimessa.

Cristina Gauri