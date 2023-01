Roma, 27 gen – Sulla sospensione delle multe ai non vaccinati contro il Covid sappiamo tutto ormai da tempo. Come sappiamo da settimane riguardo alle “sgradevoli” spedizioni per posta delle stesse sanzioni, che sono continuate e proseguono tutt’ora, senza che l’Agenzia delle Entrate proferisse una parola al riguardo, nonostante le leggi governative di fine 2022.

“Ignorare le multe” ai non vaccinati

Il fisco, però, si arrende, come evidenzia un articolo de La Verità: la comunicazione diretta è adesso di ignorare direttamente le multe pervenute ai non vaccinati fino ad adesso e tutte quelle che dovessero giungere vino al 30 giugno 2023. L’Agenzia diretta da Ernesto Maria Ruffini fa marcia indietro. Era tanto difficile? Macché. Pure di fronte a una legge governativa che dice espressamente di lasciar perdere, la macchina del fisco e delle sanzioni non si ferma davanti a niente e continua a chiedere al cittadino. Fatto sta che adesso la situazione si trova in uno stallo non esattamente piacevole, con chissà quanti cittadini che hanno ricevuto la sanzione e spesso, sì, l’hanno pure pagata per vivere in maggiore “tranquillità”.

Chi ha pagato, forse, non otterrà rimborsi

Eccolo lo scenario da sottolineare, per l’appunto. Ovvero quello di chi, per evitare fastidi, ha pagato i famigerati 100 euro. Persone che, qualcuno sottolinea con buona proprietà linguistica, si trovano “in un limbo”. Può ignorare future multe ma si trova nella spiacevole situazione di aver versato denaro per quelle che da fonti della stessa Agenzia andavano ignorate (ma comunicandolo “a scoppio ritardato” come sempre vicinissimi ai cittadini). E poi si pone il problema del futuro: il provvedimento del governo giunge fino al 30 giugno, come si scriveva prima. Dunque la domanda sorge spontanea: a luglio che succede? L’esecutivo dovrà effettuare una dilazione oppure è praticamente certo che le multe “ignorate” fino ad oggi dovranno essere pagate.

Alberto Celletti