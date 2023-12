Israele e Palestina, tregua flop: perché è ripreso lo scontro

Le poche informazioni che trapelano parlano di un missile che ha cercato di colpire il territorio israeliano intorno alle 4.00 del mattino (ora italiana). Missile intercettato, che non ha fatto danni. Con l’importante conseguenza – questa sì, dannosissima – di interrompere il cessate il fuoco . Nel frattempo, folti nubi si addensano intorno ai vertici governativi di Israele, dopo la diffusione della più inquietante delle notizie, emersa da una ricca inchiesta di ben 40 pagine del New York Times: a Tel aviv sapevano dell’attacco del 7 ottobre da più di un anno. L’indiscrezione sarebbe provata da documenti, interviste, e-mail. Secondo quanto emerso, i dirigenti israeliani avrebbero sottovalutato il piano di Hamas, ritenendolo troppo ambizioso e difficile da realizzare.

Niente tregua prolungata e interruzione di quella in corso: tra Israele e Hamas si riprende a combattere. Lo annuncia lo stesso esercito italiano su Telegram , come riportato dall’ Ansa. “Hamas ha violato la pausa operativa e, inoltre, ha sparato verso il territorio israeliano. L’Idf ha ripreso i combattimenti contro i terroristi di Hamas nella Striscia di Gaza”, si legge.

Roma, 1 dic – La tregua tra Israele e Palestina – Hamas non arriva fino a domenica. E così riprendono i massacri. Alle prime luci dell’alba le due parti erano riuscite ad accordarsi per un prolungamento di un altro giorno, andato in fumo dopo un missile intercettato da Tel Aviv e proveniente proprio da Gaza.