Analisi dei dati su Google Ads: utilizzare i numeri per migliorare le prestazioni

Le campagne sponsorizzate sono uno strumento essenziale e molto potente che può aiutare un business ad emergere: oltre a quelle social che comunque hanno un forte impatto, ci sono quelle di Google che offrono la possibilità di crescere attirando l’attenzione del target giusto.

Il motivo del successo delle Google Ads è semplice: una delle prime pagine che le persone aprono quando digitano online è il motore di ricerca che nella maggior parte dei casi è proprio Google. Se la sponsorizzata è ben strutturata, intercettare il bisogno con le parole chiave giuste può fare la differenza. Per ottenere un buon CTR e risultati efficaci però, non basta una fase strategica di analisi preventiva ma è importante considerare i dati periodicamente così da raddrizzare il tiro.

Come racconta Valerio Celletti, consulente freelance Google ADS che ha avuto modo di diventare un punto di riferimento per il settore, l’analisi dei dati è uno step importantissimo: utilizzare i numeri significa poter migliorare le performance di una campagna ottenendo il massimo. Ma come fare? Quali sono i consigli che dovremmo seguire? E soprattutto quali sono i dati più importanti da prendere in considerazione?

Perché l’analisi dei dati è così importante

L’analisi dei dati su Google Ads non è semplicemente una pratica accessoria o un passo successivo, ma un elemento centrale nella realizzazione di una strategia. Va notato che non è un processo statico, ma un ciclo continuo di valutazione e ottimizzazione: man mano che nuovi elementi vengono raccolti, è necessario riflettere su di essi e apportare eventuali modifiche alle campagne.

Uno degli aspetti più significativi è la possibilità di monitorare le metriche chiave di performance. Si tratta di indicatori come il tasso di clic, il costo per clic , la conversione e il ritorno sull’investimento. Questi KPI forniscono informazioni chiare e immediate sul rendimento, permettendo al consulente di valutare l’efficacia delle azioni implementate.

CTR: il primo elemento di successo

Il Click-Through Rate è un indicatore che misura la percentuale di persone che cliccano sul tuo annuncio rispetto a quanti lo vedono: un CTR elevato indica che la tua ADV è rilevante e attraente per il tuo pubblico; tenerlo sotto controllo permette di identificare gli annunci meno performanti così da apportare modifiche mirate per renderli più accattivanti.

CPA: il segreto per ottimizzare le spese

Il costo per acquisizione rappresenta la spesa media per ottenere una conversione: calcolare il CPA ti aiuta a capire quanto stai pagando per ogni cliente acquisito. Puoi ridurre questo valore ottimizzando le parole chiave, migliorando la qualità delle landing page e regolando le offerte per massimizzare il valore degli investimenti.

Test A/B: un confronto necessario

Il testing A/B è una pratica importantissima per migliorare le prestazioni degli annunci: sperimenta con diverse varianti di annunci, titoli, testi e immagini per capire cosa funziona meglio, poi utilizza i dati risultanti per ottimizzare la tua campagna e massimizzare i risultati.

Quality Score: un valore essenziale

Google assegna un Quality Score a ogni annuncio in base alla sua rilevanza e qualità, migliorarlo può abbassare i costi e migliorare la visibilità. Come? Concentrati sulla pertinenza delle keywords, la qualità delle pagine di atterraggio e quella complessiva dell’annuncio.