Roma, 10 set – Nella vicenda che ha portato alla censura social delle pagine ufficiali (e di migliaia di profili) di CasaPound e Forza Nuova non mancano gli aspetti inquietanti. La motivazione con cui Zuckerberg ha espulso da Facebook e Instagram le due organizzazioni è “l’odio organizzato”, come si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla multinazionale americana. C’è un passaggio nel comunicato di Facebook, dall’intento chiaramente punitivo, che più di altri fa capire la deriva orwelliana in cui ci troviamo: “Le pagine rimosse oggi in base alla policy sulle persone e organizzazioni pericolose sono quelle di CasaPound, Forza Nuova, Simone Di Stefano, Gianluca Iannone e Roberto Fiore. Sono state cancellate anche pagine e gruppi che rappresentano queste organizzazioni e individui, incluse le pagine locali. Facebook sarebbe pronto a rimuovere anche post e altri contenuti che esprimano supporto o elogio a questi individui e organizzazioni”.

Zuckerberg the punisher

Dunque un utente che decidesse di scrivere sul suo profilo Facebook privato “solidarietà a Simone Di Stefano”, potrebbe potenzialmente essere segnalato e magari bannato. Poco importa se gli esponenti politici “fatti fuori” alle ultime elezioni politiche hanno ricevuto mezzo milione di voti, se le suddette organizzazioni per la legge italiana sono perfettamente legali e se la nostra Costituzione all’articolo 21 recita “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Oggi solo su Facebook sono iscritti 31 milioni di italiani, dai social passa l’80% dell’informazione, sui social si fanno le campagne elettorali (a pagamento). Non può essere considerato solo il “regno privato” di una multinazionale americana.

La sinistra esulta





In tutto questo la sinistra esulta, riconoscendo a Zuckerberg la capacità di anticipare i tempi rispetto la legislazione italiana: “Facebook ha fatto quello che lo Stato italiano dovrebbe fare da un pezzo: sciogliere e chiudere i movimenti fascisti“, così Emiliano Fittipaldi de l’Espresso sintetizza perfettamente il sentimento dei “compagni”. E della libertà di espressione di milioni di italiani che hanno messo “mi piace”, condiviso, letto, apprezzato o magari criticato quelle pagine? Sti cazzi. Ma la ruota gira e chi non ha ancora capito verso quale tipo di società ci stiamo dirigendo, quale tipo di attacco alla libertà sia in corso, in pochi anni avrà un brusco risveglio.

Davide Di Stefano

Commenti

commenti