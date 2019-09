Il Festival di Venezia è stato uno scenario perfetto per osservare i look delle celebrity più conosciute al mondo. Tra eventi mondani, sfilate e star abbiamo potuto farci un’idea di quali saranno i trend della prossima stagione. Molte star agli ultimi eventi hanno sfoggiato abiti unici, questo è il caso di Sarah Jessica Parker, la conosciuta protagonista della serie Sex and the City, che ha deciso di indossare per il Festival del Cinema, un vestito lungo di un tessuto iridescente e sottile dall’effetto metallizzato e dai toni violacei. La nuance viola, insieme a tutte le sue sfumature, sembra infatti essere proprio quella di quest’autunno/inverno 2019/2020. Le passerelle degli ultimi eventi moda hanno dedicato la loro attenzione alle collezioni degli stilisti più importanti al mondo, le quali sono disponibili anche su jole.it.

Tra i designer più noti: Roland Mouret, ha presentato un abito viola melanzana lucentissimo; Tom Ford che ha giocato con abbinamenti azzardati che vedono presente in prima linea il viola di giacche e pantaloni insieme ad un rosso acceso e un inaspettato azzurro. Anche la leggendaria maison Chanel sceglie per questa stagione i toni del viola sfumati ed abbinati a dettagli bianco latte. Usando la stessa gamma cromatica anche Valentino sfoggia la sua ultima collezione tono su tono.

Torna il latex





Tra le tendenze che andranno il prossimo autunno/inverno 2019/2020, a quanto pare torna il latex, in un colore del tutto vistoso per la modella Ashley Graham che si mette in mostra in un vestito abbinato al rosso del red carpet, senza nascondere nessuna forma, nemmeno il suo grosso pancione. Tra le più chic, Cara Delevingne, che si rifà ad un look tipico degli anni ‘90, un minidress nero attillato con spalline sottilissime e inserti luccicanti sul fronte. Non mancano gli abiti sartoriali, come quello di Alessandra Mastronardi, che per l’occasione indossa un completo sui toni del verde con giacca over e pantalone morbido, con una fantasia a quadri tono su tono, abbinata ad una t-shirt basic bianca ed una borsa a mano in pelle nera.

Lo streetstyle ancora di moda

Non viene abbandonato nemmeno per quest’anno lo streetstyle, che per questa stagione ha regalato qualche nuova sorpresa. Ha letteralmente sorpreso infatti la foto in cui è stata immortalata Naomi Campbell con un abbinamento del tutto fuori dagli schemi. La mitica modella ha predetto le tendenze della prossima stagione, indossando una giacca con inserti in satin e pantaloni neri stright, un coiller di brillanti al collo e ai piedi delle sneakers Nike, alla moda e sportive. Una scelta alquanto azzardata visto l’outfit comprensivo di pochette, da parte di Naomi, che era solita cavalcare le strade con tacchi vertiginosi. Non è la prima volta infatti che sotto vestiti, minidress, gonne o completi le celebrity scelgano di indossare un paio di sneakers al posto di tacchi e sandali.

