“L’immigrazione distruggerà New York”: anche il sindaco dem costretto ad ammettere l’emergenza

Roma, 8 sett – “Stiamo rischiando di perdere la città che conoscevamo”. a dire queste parole e lanciare l’allarme sul problema immigrazione non è l’Enoch Powell dei Fiumi di sangue o un “pericoloso” suprematista bianco, bensì il democratico e afroamericano sindaco di New York Eric Adams.

Adams: “L’immigrazione distruggerà la città di New York”

Il primo cittadino della metropoli statunitense è intervenuto durante una riunione di municipio nell’Upper West Side, lamentando come i numeri di nuovi arrivi e di migranti siano sempre più insostenibili per la città, tanto da temere di non riuscire a trovare una soluzione: “Lasciatemi dire una cosa, newyorkesi. Mai nella mia vita ho avuto un problema per il quale non vedevo una fine. Ebbene, non vedo una fine a tutto questo”. Una prospettiva a tinte piuttosto fosche suffragata anche dai numeri: “Riceviamo 10mila migranti al mese”. Adams ha spiegato come precedentemente la maggior parte dei nuovi arrivi provenisse dal Venezuela, mentre ora “ne arrivano di più dall’Ecuador e anche persone di lingua russa e dell’Africa occidentale”. Cifre ingestibili, le quali impattano negativamente anche sulla situazione economica cittadina: “Abbiamo un deficit di 12 miliardi di dollari che dovremo tagliare. Ogni servizio in questa città ne risentirà. La questione arriverà nei vostri quartieri. Tutti noi ne saremo colpiti. L’ho detto l’anno scorso quando ne avevamo 15mila. Ve lo dico ora con110mila migranti”. Quello legato all’immigrazione non è una questione qualunque, anzi rischia di portare al collasso l’intera città: “Questo problema distruggerà la città di New York”.

Le reazioni della politica

Le parole di Adams hanno avuto un vasto eco. Se da una parte hanno recato più d’un imbarazzo – per usare un eufemismo – fra i democratici, che avrebbe preferito toni più morbidi e meno espliciti, dall’altra hanno incontrato il favore dei repubblicani, con il deputato Nick LaLotta che ha plaudito Adams: “Il primo passo verso la risoluzione di un problema è ammettere di averne uno. Ringraziamo il sindaco Adams per essere stato sincero in questo discorso sulla portata della crisi migratoria di New York”.

Michele Iozzino