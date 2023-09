Prezzo del gas in decisa risalita: dopo la quiete, la nuova tempesta

Roma, 8 sett – Il prezzo del gas, dopo una lunga fase di quiete durata quasi un anno, scatena una nuova tempesta, come riporta l’Ansa.

Prezzo del gas, nuova risalita



La ormai famigerata piazza di Amsterdam ricomincia a far parlare di sé. Il prezzo del gas, infatti, sale di nuovo, lanciando segnali preoccupanti, sebbene lontani dalle vette massime raggiunte nel recente passato. Per ora, gli altrettanto ormai popolari “future Ttf” crescono dell’8%, facendo salire le quotazioni del combustibile a 35,25 euro al megawattora. Nei giorni scorsi c’erano stati aumenti anche dell’11%. Stando alle analisi degli esperti, ad aver determinato questa nuova risalita sarebbero state le notizie provenienti dall’Australia, dove sono attualmente in corso degli scioperi in due impianti di liquefazione del gas di Chevron. Un’evoluzione avvenuta dopo il fallimento delle trattative tra sindacati e lo stesso colosso energetico. Sono due gli impianti interessati dalla mobilitazione: Gordon e Wheatstone, i quali coprono circa il 7% della fornitura globale di gnl.

Siamo ancora ai livelli di guardia, ma non c’è da stare sereni



Nonostante tutto, siamo ancora lontani dalle follie della scorsa estate, quando si erano superate quote oltre i 200 euro al megawattora. Ma è chiaro che la situazione sia tutt’altro che stabile, e che il farlocchissimo “price cap” deciso in sede europea, stabilito su soglie molto più alte delle attuali quotatozioni (180 euro al megawattora) potrebbe dover fare i conti con una realtà cruda, se le cose dovessero precipitare ancora. Il bene, si sa, ha un valore strategico enorme, come l’energia elettrica e come la stessa benzina, ed è in grado da solo di determinare spinte inflattive ancora più serie delle attuali, esattamente come gli altri mezzi energetici summenzionati.

Aurelio Del Monte