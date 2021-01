Parigi, 7 gen – Marine Le Pen si dice “estremamente scioccata dalle immagini di violenze” provenienti da Washington e oggi ha riconosciuto per la prima volta la vittoria di Joe Biden. La Le Pen era stata appena attaccata da Stéphane Séjourné di Lrem, il partito del presidente Macron, per le sue dichiarazioni “incendiarie” dello scorso novembre. In quell’occasione la deputata si era rifiutata di riconoscere l’elezione di Biden. Ecco quindi che oggi la leader del Rassemblement National prende pure le distanze dal presidente in carica Donald Trump.

Marine Le Pen riconosce Biden presidente degli Stati Uniti

Invitata da France 2, Marine Le Pen ha dichiarato che “dal momento in cui viene effettuata la certificazione dei voti, non c’è alcuna difficoltà, per me e per chiunque altro, ad ammettere che Joe Biden è il presidente degli Stati Uniti“. E sul fronte dell’assalto al Congresso da parte dei sostenitori di Trump, la Le Pen ritiene che il presidente Usa “non abbia misurato l’impatto delle sue osservazioni su alcune di queste persone, esacerbate dalla sconfitta”.

La leader di Rn: “Trump deve condannare nel modo più chiaro quello che è successo”

Trump “deve condannare nel modo più chiaro quello che è successo”, ha fatto presente la leader di Rn. Inoltre la Le Pen ha invitato a non confondere le “centinaia di persone estremiste che hanno cercato di interrompere un processo democratico” con “i 72 milioni di americani che hanno votato per Donald Trump”. E la leader di Rn è certa che gran parte degli elettori repubblicani “non vogliono certo essere assimilati a questo tipo di comportamento”.

La Le Pen condanna la censura di Facebook e Twitter

Infine la Le Pen ha condannato la censura del video messaggio di Trump da parte dei principali social network, come Facebook e Twitter. “La vera domanda su cui dobbiamo interrogarci tutti, anche noi francesi è questa. Le grandi aziende private così come i giganti del web possono decidere chi ha il diritto di parlare e chi no?“, è l’attacco della leader di Rn.

Adolfo Spezzaferro