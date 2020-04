Roma, 27 apr – Il provvedimento riguardante il prezzo calmierato della mascherine chirurgiche anti-contagio ha fatto storcere più di un naso: «0,50 euro l’una, senza Iva» aveva annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di ieri. A lamentarsi ora sono proprio i farmacisti, che sulla vendita delle mascherine in questo periodo stanno basando un cospicuo volume d’affari – in più di un caso arrivando a «gonfiare», forse un po’ troppo, i prezzi dei dispositivi – e che in questo modo, grazie al nuovo provvedimento, arriverebbero ad acquistare le mascherine ad un prezzo superiore a quello di vendita. In questo modo «lavoreremo in perdita quasi del 50 per cento». Addio affari con i dispositivi individuali, quindi.

A Napoli, per protesta, i farmacisti sono arrivati a sospendere la vendita «per autotutela della categoria a fronte della confusione informativa istituzionale sui prezzi». Proprio questa mattina il presidente di Federfarma Napoli, Michele Di Iorio, aveva diffuso una circolare ai colleghi della provincia: «Abbiamo assistito, a mio avviso, a un corto circuito informativo grave – spiega nel documento –. Il premier davanti a 60 milioni di italiani ha detto che le mascherine si venderanno a 50 centesimi senza Iva, contemporaneamente il commissario Arcuri ha scritto che si devono vendere a 50 centesimi più Iva, ovvero 61 centesimi».

Insomma, i farmacisti rimangono in attesa di «indicazioni nazionali chiare». Nel frattempo i cittadini rimangono privi delle mascherine che servirebbero a proteggerli dal virus. Di Iorio, solo una settimana fa, aveva proposto una iniziativa per calmierare i prezzi dei Dpi: Suggerendo l’acquisto centralizzato delle mascherine, per arrivare a vendere in tutte le farmacie della città le mascherine FFP2 a 4,90 euro e le chirurgiche a 1 euro, «un progetto che avrebbe creato un circolo virtuoso, inducendo le aziende ad abbassare i prezzi alla fonte».

Cristina Gauri