Nonostante la sospensione lo psichiatra si dichiara fermo sulle proprie posizioni e annuncia di non volersi sottoporre alla vaccinazione. «Assolutamente no, per il momento me ne guardo, le ragioni che mi hanno spinto a non farlo non le vedo modificate ad oggi modificate». Secondo Meluzzi, il vaccino anti Covid «è un siero genetico sperimentale di cui non conosciamo gli effetti». Alcuni giorni fa, durante la trasmissione Controcorrente su Rete4 il professore si era appellato al diritto di privacy rifiutando di dichiarare il proprio stato vaccinale.

Infinita pandemia

Agguerrito critico della gestione del Covid-19 sin dal marzo del 2020, Alessandro Meluzzi ha recentemente pubblicato il volume Infinita pandemia per Altaforte edizioni. In esso il professore tratteggia un minuzioso studio sulle modalità con cui il Covid-19 — e soprattutto i poteri statali e globali che del Covid-19 si sono serviti — ha impresso una modifica genetica al nostro vivere civile. Nel testo scorge la linea comune che lega gli esperimenti di ingegneria sociale che i pubblici poteri e i centri della finanza mondiale hanno impresso alla società con la pandemia, con i fenomeni ad essa preesistenti ma evidentemente affini: dalle politiche di controllo totale, al disciogliersi dello Stato nazionale nei flussi liquidi e finanziari della globalizzazione, passando per la sempre più feroce digitalizzazione e il riflusso del valore stesso della famiglia e dei valori comunitari.

Cristina Gauri