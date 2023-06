Roma, 5 giu – Mosca sostiene di aver respinto una controffensiva di Kiev nel Donetsk, mentre per la Svezia iniziano i colloqui per entrare nella Nato. Questi gli ultimi aggiornamenti di un conflitto, quello europeo-orientale, che continua ad approfondire le sue faglie.

Mosca: “Respinta controffensiva ucraina nel Donetsk”



Come riporta Tgcom24, è il Cremlino stesso ad annunciare di aver respinto una risposta militare ucraina nella regione del Deonetsk, il tutto mentre in seguito ai bombardamenti russi di Kharkiv sono stati uccisi due civili mentre altri tre sono rimasti feriti. Nel mese appena trascorso, la Russia ha lanciato contro l’Ucraina oltre 300 droni di fabbricazione iraniana, il record dall’inizio del conflitto. A sostenerlo è il ministero della Difesa britannico. L’obiettivo di Mosca sarebbe stato quello di costringere Kiev a consumare le scorte di missili di difesa aerea.

Svezia, al via i colloqui per la Nato

La Nato intanto, ha annunciato che nella settimana del 12 giugno prenderanno il via i colloqui per l’adesione della Svezia alla Nato. Un procedimento a velocità record i cui passaggi si sono intensificati già dallo scoppio della guerra tra Mosca e Kiev. A parlare è stato il segretario generale Jens Stoltenberg, al termine dell’incontro con il presidente turco Erdogan ad Ankara. Ci sarebbe, stando a quanto dichiarato, pieno accordo con il presidente turco, sottolineando che la Svezia “ha adempiuto agli obblighi” per l’adesione all’Alleanza atlantica, il che la renderà “più sicura, ma anche la Nato e la Turchia più forti”.

Alberto Celletti