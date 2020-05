Roma, 14 mag – Infuria la polemica intorno alle dichiarazioni del direttore generale del gigante farmaceutico francese Sanofi, Paul Hudson. Hudson ha dichiarato ieri che saranno gli Stati Uniti ad ottenere per primi la fornitura di vaccino contro il coronavirus, quando questo sarà sintetizzato. (Il «quando» è d’obbligo, dal momento che né Sanofi né le altre multinazionali del farmaco in corsa per il vaccino hanno raggiunto, per il momento, dei risultati apprezzabili). Il motivo? Gli Usa forniscono un maggiore sostegno finanziario al gruppo farmaceutico. Lo riferisce Il Fatto Quotidiano.

Sanofi oggi ha ulteriormente inasprito la polemica intorno a sé spiegando che l’azienda non riserverà agli Usa una corsia preferenziale se l’Unione Europea si mostrerà «altrettanto efficace» nel finanziare lo sviluppo della cura. «In questo periodo gli americani sono efficaci – ha detto a BFM-TV il presidente di Sanofi France, Olivier Bogillot – anche l’Ue deve esserlo altrettanto, aiutandoci a mettere a disposizione molto rapidamente il vaccino». Insomma, il messaggio è chiiaro: più soldi ci date, più salirete nella graduatoria di coloro che avranno un accesso immediato alla cura.

Hudson ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione Trump, che avrebbe investito grandi somme a sostegno della ricerca del gruppo farmaceutico. L’anticipo sull’Europa, spiega sempre il direttore generale, potrebbe essere di qualche giorno o di qualche settimana. La sottosegretaria all’Economia francese, Agnès Pannier-Runacher ha definito l’annuncio «inaccettabile». Dello stesso avviso anche il primo ministro francese Edouard Philippe, che è intervenuto in suo sostegno dichiarando che «La parità di accesso di tutti al vaccino non è negoziabile».

«La solidarietà e lo stretto coordinamento sono i modi più efficaci e sicuri per rispondere alla Covid 19. Insieme ai nostri partner globali abbiamo raccolto impegni per 7,4 mld di euro: il vaccino contro la Covid-19 deve essere un bene pubblico globale e l’accesso deve essere equo e universale – ha commentato il portavoce per la Salute della Commissione Europea Stefan De Keersmaecker. – Abbiamo dato 80 mln di finanziamenti alla tedesca Curevac, che ha una tecnologia promettente per il vaccino. Una volta sviluppato, il vaccino deve passare attraverso un processo di approvazione e l’Ema assicurerà un processo il più veloce possibile. Per noi è molto importante che, visto che il virus è globale, ci lavoriamo a livello globale», conclude De Keersmaecker.

Cristina Gauri