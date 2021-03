Belluno, 23 mar – “Niente vaccino, niente stipendio“, secondo il giudice di Belluno Anna Travia è giusto sospendere dal lavoro operatori sanitari che rifiutano di fare il siero anti-Covid. Il giudice ha così respinto le richieste di due infermieri e otto operatori sociosanitari che non avevano voluto fare il vaccino Pfizer lo scorso febbraio, Motivo per cui erano stati sospesi dal lavoro. I dieci operatori sanitari, come riporta il Corriere del Veneto, dipendenti di due case di riposo del Bellunese, erano stati messi in ferie forzate dalla direzione della Rsa e sottoposti alla visita del medico del lavoro.

I dieci operatori non vaccinati “inidonei al sevizio”: sospesi e senza stipendio

I dipendenti di due case di riposo del Bellunese, la Servizi Sociali Assistenziali S.r.l (Sersa) e la Sedico Servizi, per il medico del lavoro erano “inidonei al servizio“. In questo modo i datori di lavoro hanno potuto lasciare i dieci operatori sanitari senza stipendio. Per “impossibilità di svolgere la mansione lavorativa prevista”.

Respinto il ricorso per il reintegro nel posto di lavoro

Dal canto loro, i dieci avevano fatto ricorso in tribunale per essere reintegrati nel posto di lavoro. Rivendicando la libertà di scelta vaccinale prevista dalla Costituzione. Tuttavia con la pandemia ha prevalso, più che il diritto costituzionale, l’obbligo dei datori di lavoro di proteggere operatori e ospiti delle Rsa dal virus. “Nessuno mette in dubbio la libertà di scelta vaccinale – sostengono i legali delle Rsa bellunesi -. Ma in questo caso prevale l’obbligo del datore di lavoro di mettere in sicurezza i suoi dipendenti e le parti terze. Cioè gli ospiti delle case di riposo”.

Per il giudice è “ampiamente nota l’efficacia del vaccino”

Non a caso il giudice ha sancito che “è ampiamente nota l’efficacia del vaccino nell’impedire l’evoluzione negativa della patologia causata dal virus. Come si evince dal drastico calo dei decessi fra le categorie che hanno potuto usufruire del vaccino. Quali il personale sanitario, gli ospiti delle Rsa e i cittadini di Israele dove il vaccino è stato somministrato a milioni di individui”. Per questa ragione il tribunale di Belluno ha ritenuto “insussistenti” le ragioni degli operatori sospesi, che esprimevano dubbi sulla sicurezza e l’efficacia del vaccino.

Dati alla mano, infatti, i vaccini sono sicuri ma soprattutto il giudice ha ritenuto che fosse prioritario evitare “la permanenza degli operatori non vaccinati nel luogo di lavoro”. Peraltro i lavoratori non sono stati licenziati, ma sospesi. Ciò significa che nel momento stesso in cui verrà meno il pericolo per la salute – perché si vaccineranno o perché (ipotesi remota) il virus sparirà – i dieci operatori potranno essere reintegrati con effetto immediato.

Accolta la tesi che il datore di lavoro deve tutelare la sicurezza dei lavoratori (art. 2087 codice civile)

Nello specifico, “il giudice ha accolto la tesi che il titolare dell’impresa deve tutelare l’idoneità fisica dei lavoratori – continuano i legali delle Rsa -. Abbiamo fatto leva sull’articolo 2087 del codice civile“. Si è dunque bilanciato il diritto alla salute e sicurezza degli altri lavoratori e degli ospiti delle Rsa con il diritto alla autodeterminazione del singolo. Perché la condizione di lavoro e di sicurezza del singolo incide in questi casi sulla salute di tutti gli altri lavoratori e dei pazienti.

La sentenza, la prima di questo tipo in Italia, farà discutere

La sentenza – la prima di questo tipo nell’Italia ai tempi della pandemia – è destinata a far discutere. E rappresenta un precedente fondamentale per eventuali prossimi ricorsi. Insomma, se i dieci operatori volessero tornare a lavorare e ad essere pagati, dovranno necessariamente vaccinarsi. Perché nelle Rsa – che non sono come i grandi ospedali – non ci sono le condizioni per poter tornare in servizio senza mettere a rischio gli altri. In alternativa, possono aspettare che finisca la pandemia.

Adolfo Spezzaferro