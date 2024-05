Onu approva risoluzione a favore della Palestina come Stato membro. E Israele si strappa le vesti

Roma, 11 mag – Nella giornata di ieri l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato una risoluzione che rafforza i diritti della Palestina all’interno dell’organismo e soprattutto ne riconosce lo status di possibile membro dell’Onu.

La risoluzione Onu sulla Palestina

La risoluzione in questione era stata presentata dagli Emirati Arabi Uniti ed è stata approvata con una larga maggioranza con ben 143 voti favorevoli, 9 contrari e 25 astenuti. Tra i contrari spiccano Stati Uniti e Israele, mentre l’Italia ha optato per l’astensione insieme al Canada e diversi Paesi europei come Germania e Regno Unito. La Palestina è dal 2012 un osservatore Onu, con la risoluzione acquisirà nuovi diritti, come la possibilità di proporre punti da inserire nell’ordine del giorno, presentare proposte o emendamenti, partecipare alle discussioni su tutti gli argomenti (e non solo a quelli strettamente legati alla Palestina o al Medio Oriente). Tuttavia non potrà ancora votare le risoluzioni discusse dall’Assemblea Generale. La risoluzione riconosce la Palestina come qualificata a divenire Stato membro dell’Onu e raccomanda al Consiglio di Sicurezza di “riconsiderare favorevolmente la questione”. Infatti, è proprio quest’ultimo che dovrebbe approvare l’adesione della Palestina. Eventualità tutt’altro che scontata. Solo lo scorso aprile il veto degli Stati Uniti aveva fatto sì che il Consiglio di Sicurezza respingesse una risoluzione che andava in questo senso.

La protesta di Israele

Com’era prevedibile, l’approvazione della risoluzione favorevole alla Palestina ha mandato su tutte le furie Israele, con l’ambasciatore all’Onu Gilad Erdan che ha dato vita ad una protesta piuttosto colorita. Quest’ultimo ha usato un piccolo tritadocumenti per distruggere un foglio che simboleggiava la Carta delle Nazioni Unite, e attaccando: “State facendo a pezzi la Carta delle Nazioni Unite con le vostre stesse mani. Vergognatevi”. Secondo Erdan, la risoluzione non sarebbe altro che un “dono” ad Hamas, che definisce come “l’Hitler del ventunesimo secolo”. Per poi concludere: “Congratulazioni. Questo giorno sarà registrato negli annali dell’infamia”.

Michele Iozzino