L’aggressione dell’estrema sinistra

Polacchi e gli altri militanti di CasaPound avevano solamente srotolato uno striscione all’interno della sede del Comune di Milano e lanciato alcuni slogan. La situazione è degenerata soltanto in seguito ad un tentativo di aggressione da parte degli attivisti di estrema sinistra. Lo ricorda Angela De Rosa, portavoce di CasaPound Lombardia, in una intervista rilasciata il giorno successivo ai fatti: “Quando stavamo uscendo ci siamo incrociati con una delegazione di “nessuno è illegale” che ha iniziato a inveirci contro. Poi successivamente, quando siamo usciti da Palazzo Marino un gruppo più numeroso di militanti dei centri sociali ci ha raggiunto e ha tentato di aggredirci, senza però riuscirci. Diciamo anche che la gestione dell’ordine pubblico non è stata proprio impeccabile”.

Polacchi: “Ricorreremo in appello”

Eppure ad essere condannati sono stati soltanto i militanti di CasaPound. “Non c’è stata alcuna aggressione”, ribadisce Polacchi, “purtroppo la nostra tesi difensiva non è stata minimamente accolta. Questo è accaduto perché è coinvolta l’Anpi. Lo ribadisco, è stato un processo politico. Sono stato condannato come editore sovranista e come membro di CasaPound. Ovviamente ricorreremo in appello e tenteremo in tutti i modi di far emergere la verità”.

Davide Romano