Bologna, 11 feb – L’ex eurodeputata e neoeletta alle Regionali emiliane Elly Schlein, sarà la nuova vicepresidente delle Regione Emilia-Romagna e si occuperà di welfare e Patto per il Clima. Elly Schlein, volto della new left nonché la più votata dell’Emilia-Romagna con ben 22mila preferenze, giovane, ecologista, femminista, immigrazionista, indicata da Soros nella sua personale lista di eurodeputati ritenuti “affidabili”, è ora pupilla del presidente Stefano Bonaccini che ha ufficializzato il suo ingresso in giunta.

La nomina di Schlein è altamente simbolica: considerata il nuovo volto giovane della sinistra italiana, pasionaria dei diritti di tutti – e per “tutti intendiamo immigrati, popolo Lgbt e femministe – nel 2015 ha abbandonato il Pd per confluire in Possibile, il nuovo soggetto politico fondato dal suo mentore Civati. Terminato il mandato a Bruxelles, Elly Schlein rinuncia a una ricandidatura per puntare tutte le sue fiche sulle Regionali, a cui si presenta nella lista civica Emilia Romagna coraggiosa, sostenuta da Articolo uno, Sinistra italiana e altre associazioni consimili. Il resto è storia.

”Elly”, spiega oggi il presidente in una nota, “ha ottenuto un risultato personale particolarmente significativo, guidando le liste di ‘Emilia-Romagna Coraggiosa’, ben interpretando la necessità di coniugare in modo nuovo e ancor più incisivo la lotta alle diseguaglianze che segnano la nostra società e la transizione ecologica”. Per gli emiliano-romagnoli, quindi, già pronto un bel mandato all’insegna del gretinismo e welfare per clandestini: “Queste valutazioni”, ha proseguito Bonaccini nella nota, “mi hanno spinto a chiederle un impegno diretto nell’ambito delle politiche di welfare e nel coordinamento di un nuovo Patto per il clima, che ho intenzione di siglare con tutte le rappresentanze istituzionali, economiche e sociali, così come indicato nel mio programma”.