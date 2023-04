Roma, 17 apr – Un caso di possibile pedopornografia quello che ha portato al suicidio dell’ex direttore delle comunicazioni di Planned Parenthood, Tim Yergeau, come riportato dal New York Post.

Pedopornografia dietro il suicidio dell’ex dirigente di Planned Parenthood

Ci sarebbe la pedopornografia dietro il suicidio di Tim Yergenau, ex dirigente di Planned Parenhood. Per lo meno, per quella accusa la polizia sarebbe andata ad arrestarlo, abbattendo però la porta sbagliata e finendo nella casa del vicino. Per chi non lo sapesse, Planned Parenthood è un colosso in franchising che si occupa non solo di promozione – a tratti davvero violenta – dell’aborto, ma anche di una promozione sfrenata delle transizioni di genere sugli adolescenti. Yergenau aveva 36 anni ed era al centro di un’indagine sulla pornografia infantile nel Connecticut. Il capo della polizia Karl Jacobson si è così espresso sulla vicenda: “La persona che è morta era sicuramente il sospettato in un’indagine sulla pornografia infantile, oltre ad essere la persona che si è suicidata”.

Il clamoroso errore delle forze dell’ordine

Cinque giorni prima del suicidio di Yergenau, la polizia che stava indagando sul caso aveva fatto irruzione nell’appartamento del suo vicino, ammanettando una donna e rendendosi conto solo dopo di aver sbagliato bersaglio, come ammesso dallo stesso Jacobson. Un caso che ora sta coinvolgendo anche gli investigatori per gli affari interni della polizia di New Haven, i quali stanno ora esaminando come sia stato possibile, per poliziotti, fallire il raid.

Alberto Celletti