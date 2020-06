Milano, 14 giu – Effetto Black lives matter sulle statue italiane. Alla fine quella dedicata a Indro Montanelli, collocata nell’omonimo giardino di via Palestro a Milano, è stata imbrattata con della vernice rossa, mentre sulla base dei teppisti hanno posto la scritta “Razzista, stupratore”. Sulla statua dedicata al giornalista (ed eretta nel luogo dove fu gambizzato dalle Brigate rosse nel 1977) sono stati versati almeno quattro barattoli di vernice rossa, lasciati sul posto. L’atto vandalico non è stato ancora rivendicato. Ma c’è da dire che in questi giorni i Sentinelli ne avevano chiesto la rimozione con una lettera indirizzata al sindaco di Milano Giuseppe Sala, sulla falsa riga appunto delle manifestazioni antirazziste scoppiate in tutto il mondo dopo la morte di George Floyd. Sull’episodio indaga la Digos per raccogliere elementi che possano ricondurre all’identità dei vandali. La statua era stata già imbrattata l’8 marzo 2019 dalle femministe di Non una di meno.

Fontana: “Odio sempre più dominante”

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha condannato il gesto: “Proprio non ci siamo. L’odio, la cattiveria e l’astio sono sempre più dominanti sul confronto civile e democratico. C’è da preoccuparsi seriamente”.

Meloni: “Ecco i nuovi talebani, ecco la civiltà del politicamente corretto”

“La statua dedicata a Indro Montanelli imbrattata da analfabeti radical chic con la scusa della lotta al razzismo. Signore e signori, ecco a voi i nuovi talebani. Ecco a voi la civiltà del politicamente corretto”, chiosa su Facebook Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

La vicenda della sposa bambina e l’ottusità degli antirazzisti

Tutto nasce dal contratto che, durante la guerra in Etiopia, il giornalista – allora ufficiale del Regio esercito e comandante di una compagnia di ascari – stipulò per sposare una bambina di 12 anni. Un episodio, contemplato dalle usanze del luogo e permesso dal codice civile dell’epoca, che lui stesso raccontò in ogni dettaglio sul Corriere della sera nel 2000. Montanelli ne aveva parlato per la prima volta nel 1969 in televisione, ne programma L’ora della verità di Gianni Bisiach, rispondendo alle domande della giornalista femminista Elvira Banotti. E poi anche nel 1982, intervistato da Enzo Biagi. “Vista l’usanza degli ascari di combattere con la moglie al seguito, decisi anch’io di sposarmi. I miei uomini mi procurarono una giovane e bellissima eritrea […]. In questo modo, ogni due settimane mi ritrovavo, al pari dei miei uomini, con i panni puliti”. Queste le parole di Montanelli in merito alla vicenda. Da qui a considerarlo “razzista” e “stupratore” ce ne passa. Ma forse gli emuli italiani di quelli che distruggono le statue in giro per il mondo in nome dei diritti degli afroamericani (diritti che peraltro nessuno contesta o vìola) hanno la loro stessa cultura e sensibilità.

