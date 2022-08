Roma, 12 ago — Sembra essere il nuovo trend dell’estate capitolina del 2022: rom che svaligiano automobili in sosta impossessandosi di dispositivi dotati di rilevamento satellitare (MacBook, cellulari o orologi), i legittimi proprietari riescono a localizzare il maltolto all’interno del campo nomadi… ma la polizia non interviene per «questioni di ordine pubblico». In sunto, per timore di far scoppiare rivolte, le forze dell’ordine lasciano i ladri nell’impunità secondo il classico copione in voga negli insediamenti rom: fanno quello che gli pare, sempre.

I rom rubano, la polizia non interviene: l’ennesima beffa contro i cittadini

E’ il Messaggero a riportare l’ennesima beffa ai danni dei derubati. Il primo episodio, ripreso anche dal Primato, riguardava il furto subito dal romano Luca Ioli, a cui i rom avevano svaligiato l’auto sottraendo uno zaino in cui era contenuto un Apple Watch. «L’orologio era acceso e attraverso il Gps sono riuscito a localizzarlo nel campo rom di via Candoni, alla Magliana. Arrivato lì ho subito individuato la volante della polizia alla quale ho mostrato il telefono con la localizzazione attiva. I due agenti però mi hanno spiegato che quello è un campo rom di difficile gestione e mi hanno detto di stare attento e di non addentrami. Anzi mi hanno chiesto di far suonare l’orologio e loro avrebbero provato a rintracciarlo». I poliziotti si sarebbero introdotti nella prima parte del campo ma non potendo perquisire tutti i container avrebbero comunicato al ragazzo di non poter fare nient’altro.

I tre turisti americani

L’ultimo furto in ordine di tempo riguarda tre turisti americani in vacanza nell’Urbe. Parcheggiata l’auto sul Lungotevere Cenci, hanno avuto l’infelice — quanto ingenua — idea di lasciare tutti gli effetti personali di valore (tre zaini, due MacBook, documenti e borsette) all’interno del veicolo e di andarsene. Tre ore dopo, verso mezzogiorno, ritrovano l’auto con i finestrini sfondati: i rom hanno ripulito l’abitacolo. Anche in questo caso i derubati attivano il rilevamento satellitare dei dispositivi sottratti che, come per Luca Ioli, porta dritti al campo nomadi di via Candoni, alla Magliana.

Una vasta area — quasi 15mila metri quadri di terreno incolto — all’interno della quale è ubicato un campo rom. Una baraccopoli formata da un centinaio di container-baracche fatiscenti sprofondata nel degrado, nella sporcizia e nella quali vivono, o sopravvivono, circa 800 persone, di cui 200 minorenni. A quel punto i tre allertano le forze dell’ordine. Ma la risposta è sempre la stessa: «Ci hanno detto che purtroppo non sono potuti entrare nel campo per motivi di ordine pubblico».

La denuncia a Chabad

I tre hanno sporto formale denuncia, ma non si sono fermati a quello. Statunitensi di origine ebraica, si sono rivolti a Chabad, un’organizzazione ebraica mondiale. «Quando ci hanno contattato abbiamo cercato di aiutarli — spiega al Messaggero il rabbino Menachem Lazar — Non è la prima volta che capitano episodi del genere. È terribile che le forze dell’ordine non abbiano avuto modo di aiutarli. Si sapeva benissimo dove fosse la merce rubata ma nessuno è potuto entrare lì. Episodi del genere rovinano la sicurezza della città. La lotta alla microcriminalità dovrebbe essere una delle priorità per Roma».