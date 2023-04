Roma, 26 apr – La possibilità che nel sottosuolo di Roma ci sia una quantità interessante di litio è valutata seriamente dagli esperti. Tuttavia, le risorse di cui si parla al momento continuano ad essere inaccessibili a causa – guarda un po’ – dell’immobilismo della politica.

A Roma possibile miniera di litio…

Come riporta Tgcom24, la miniera di litio si trova a Campagnano, in provincia di Roma. Il metallo è ritenuto molto prezioso, al punto che qualcuno lo definisce “oro bianco”, visto il largo impiego nella costruzione delle batterie. Ovviamente, c’è chi tenta di puntarvi per rilanciare ancora una volta la cosiddetta “transizione energetica”. La testimonianza di un uomo del posto è molto diretta: “La miniera è qui, tutta intorno a noi”. Il litio si troverebbe a migliaia di metri di profondità, disciolto nell’acqua, come conferma anche Andrea Dini, geologo del Cnr: “Il litio in queste zone di origine vulcanica è disciolto nell’acqua calda che si trova molto in profondità. L’estrazione consiste nel perforare il terreno e intercettare l’acqua. È un metodo pulito, ma è anche nuovo. In Australia il litio si estrae dalle rocce. In Sudamerica dai laghi salati. In entrambi i casi le miniere si vedono, eccome. Qui ci sono solo dei vecchi pozzi geotermici che in attesa delle nuove esplorazioni sono chiusi”.

…ma al momento è tutto fermo

Per carità, non ci si aspetti un po’ di intraprendenza, perché al momento la politica sta ancora facendo la solita somma tra costi e benefici. Sebbene alcune motivazioni siano sacrosante, come le valutazioni tecniche, espresse da un altro geologo, Niccolò Dainellli: “Siamo ancora nella fase di realizzazione dei rilievi e degli studi geologici preliminari per comprendere la natura del sottosuolo”. Alessio Nisi, sindaco di Campagnano, aggiunge: “Non ci sono autorizzazioni a scavare nuovi pozzi e trincee. Le norme sulla geotermia non sono molto chiare nel Lazio e l’estrazione del litio non ha precedenti in Italia. Basti pensare che nella concessione a Vulcan Energy si fa rifermento al regio decreto del 1927, che riserva la competenza in materia di risorse minerarie allo stato”.

Alberto Celletti