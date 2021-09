Ilche infatti, in seguito, è stato portato in ospedale in codice giallo. Non pago di ciò, la risorsa ha anche danneggiato un pannello del bus. Poi si è diretto verso la strada e qui, secondo il video reperibile su Welcome to favelas, si è seduto in mezzo alla carreggiata impedendo al bus di ripartire, causando di conseguenza il blocco del traffico su via Nomentana, come si può evincere dal video di Welcome to favelas. Come a dire, se non parto io, non parte nessuno. A sbloccare il tutto sono arrivati i carabinieri, allertati dai presenti, che hanno immobilizzato il 36enne e poi lo hanno arrestato con le accuse di interruzione di pubblico servizio, lesioni personali, danneggiamento, resistenza a incaricato di pubblico servizio.