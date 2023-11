“Se occupa Gaza la regione esplode”: le dure dichiarazioni del re di Giordania su Israele

Roma, 14 nov – Anche il re di Giordania Abd Allah interviene sulle attività militari di Israele e sulla crisi umanitaria a Gaza, come riporta l’Agi.

Re di Giordania a muso duro sulla devastazione perpetrata da Israele

Rioccupare Gaza peggiorerà la crisi e le violazioni di Israele in Cisgiordania faranno il resto. Il risultato sarà “un’esplosione della regione”, secondo il re di Giodania Abd Allah, ripreso anche dal quotidiano britannico The Guardian. Il re di Giordania attacca la politica di Israele affermando che “una soluzione militare o di sicurezza” non potrebbe mai avere successo. Poi ha aggiunto: “Qualsiasi altro percorso si concluderà con un fallimento e porterà a ulteriori cicli di violenza e distruzione”. Intanto la situazione è drammatica degli ospedali sulla Striscia, con l”impossibilità di seppellire i cadaveri dei pazienti, rendendoli praticamente dei cimiteri. A dirlo è dell’Oms Christian Lindmeier, riferendosi alla struttura di Al-Shifa: “Intorno all’ospedale ci sono cadaveri di cui non è possibile prendersi cura o nemmeno seppellirli o portarli in qualsiasi tipo di obitorio. L’ospedale non funziona più come dovrebbe. È quasi un cimitero”, ha aggiunto.

Intanto in Cisgiordania è il caos: palestinesi morti negli scontri

Sebbene non siamo sui livelli di carneficina di Gaza, anche in Cisgiordania la situazione non è tranquilla. Intorno alla città di Tulkarem si sono registrati scontri tra palestinesi e forze israliane. Cinque di loro sono rimasti uccisi. Siamo nel nord della regione, in un’area già di per sé tribolata. Le cinque vittime erano di età compresa tra i 21 e i 29 anni, e sono periti durante un’operazione dell’esercito di Tel Aviv in città.

Aurelio Del Monte