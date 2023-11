La vergogna di una scuola che non assicura manco cibo e igiene ai figli

Roma, 14 nov – A scuola neanche l’igiene è garantita. Non bastassero la fatiscenza delle strutture, il quadro pedagogico e formativo sempre più disastroso, il ruolo sempre più umiliante di insegnanti e professori, ridotti spesso a non godere neanche dell’autorità necessaria per svolgere serenamente il proprio lavoro, c’è anche questo.

Scuola e igiene non vanno nella stessa frase

È semplicemente vergognoso il quadro che viene fuori ad ogni nuovo controllo dei Nas. In primavera avevamo già avuto pessime notizie, con una mensa scolastica su tre ritenuta irregolare per sporcizia e cibi conservati male. Siamo alla fine dell’anno e non c’è il minimo segno anche di leggero miglioramento. Quasi il 30% delle mense nella scuola è carente in fatto di igiene: per la precisione il 27%, ovvero quasi una su tre. Come prima, uguale a prima.

Cibo pericoloso ed escrementi di topi

Anche il cibo è pericoloso, in quanto conservato male, e spesso preparato senza rispettare le norme igieniche. Cucine con la presenza di insetti o escrementi di topi. Un disastro semplicemente inaccettabile. Si legge testualmente, nel riassunto: ”

Tra le ditte controllate, 257 hanno evidenziato irregolarità, pari al 27%, accertando 361 violazioni penali e amministrative, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per 192 mila euro, contestate a causa di violazioni nella gestione e conservazione degli alimenti e nelle condizioni d’igiene nei locali, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto”. Ovviamente con un quadro così drammatico non potevano che fioccare i sequestri: ben 700 i chili di derrate alimentari sottratte. Cibo scaduto, senza troppi giri di parole. Davvero consolante pensare che i propri figli si trovino a crescere in ambienti del genere.

Stelio Fergola