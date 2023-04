Roma, 6 apr – Silvio Berlusconi sarebbe in gravi condizioni, secondo i primissimi aggiornamenti mattutini dopo la prima notte passata in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano.

Berlusconi, condizioni gravi

L’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia ha 86 anni, come ben sappiamo. Questo secondo ricovero – dopo quello avvenuto la settimana scorsa – si sta evolvendo in maniera complicata, nonostante non siano stati diramati bollettini medici. Le condizioni di Berlusconi, al momento, vengono ritenute serie e gravi. Doo una serie di controlli, il Cavaliere è stato trattenuto per un affanno respiratorio da cui si sospettano una polmonite e una leucemia, nonostante queste ultime voci non siano state ancora confermate.

Non è detto che verrà diffuso un bolletino medico



Il professor Zangrillo, medico personale di Berlusconi e a cui è affidato il reparto dove si trova l’ex premier, deciderà se emettere o meno un bolletino medico. Nella giornata di ieri tutta la famiglia è corsa all’ospedale, dai figli al fratello, alla compagna Marta Fascina. Paolo Berlusconi aveva ostentato ottimismo, con la sua frase che ha girato sui media “è una roccia, ce la farà”. I messaggi di vicinanza si sono moltiplicati tra ieri sera e stamattina, anche dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fuori l’ospedale, intanto, i cronisti assaltano: che il momento sia di grande interesse, in tutto il suo cinismo, non è certamente sorprendente.