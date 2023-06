Roma, 14 giu – “Un trans alla Casa Bianca”, potrebbe essere un titolo da classica commediola trash yankee. Più hard – e più fedele – “Un trans in topless alla Casa Bianca“. Fatto sta che di film non si tratta ma di realtà, secondo quanto riportato da Libero.

Il trans nudo alla Casa Bianca

Avviene durante l’evento che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha organizzato per celebrare il Pride 2023. Il modello trans Rose Montoya, tra gli invitati, ha incontrato sia il presidente che la first lady, per poi esibirsi in uno spogliarello visibile in un video diffuso anche su Instagram. Dopo essersi sganciato il reggiseno, chi la sta riprendendo gli chiede: “Siamo in topless alla Casa Bianca?!”. Ovviamente, la scenaccia ha suscitato polemiche e discussioni. Soprattutto considerando che proprio Jill Biden avrebbe fortemente spinto per l’allestimento e la promozione dell’evento.

“Non vi vergognate?”

Che si fosse andati troppo oltre lo capiscono perfino i follower del trans in questione, dal momento che uno di loro gli chiede: “Ma non vi vergognate a stare mezze nude alla Casa Bianca?”. Mentre qualcun altro ha scritto “Io capisco l’euforia e la voglia di festeggiare, ma devi rispettare il luogo dove ti trovi”. La cosa che fa scalpore, indubbiamente, è che il disgusto sia stato espresso da ali esattamente conservatrici ma probabilmente simpatizzanti dell’universo progressista e perfino arcobalenato. Sebbene non siano mancati, ovviamente, anche commenti di chiara ispirazione repubblicana: “Per conquistare i voti di gay, trans e queer, Biden manca di rispetto alla bandiera americana e agli altri americani”. Del resto, i trascorsi politici tra il presidente e l’universo trans non è che siano una novità.

Alberto Celletti