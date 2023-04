Roma, 5 apr – Donald Trump ufficialmente incriminato. Ma l’ex-presidente, da Mar-a-Lago, si difende pubblicamente e con forza, come riportato dal’Ansa.

Trump incriminato. La reazione del tycoon



Trumpo, dopo essere stato incriminato ufficialmente, pronuncia queste parole: “L’unico crimine che ho commesso è stato difendere l’America da chi la vuole distruggere. La mia incriminazione è un insulto agli Stati Uniti”. Il caso Stormy Daniels e i 34 capi di imputazione, nel frattempo, hanno fatto il giro del mondo. Il tycoon, nel discorso durato circa mezz’ora, appare ancora determinato a reagire. Contro un “sistema giudiziario corrotto, diventato ormai illegale”, come lo ha definito. “Non ho mai pensato che una cosa del genere potesse accadere in America”, ha aggiunto. Dalla folla, i sostenitori urlavano “Usa, Usa!”. Mentre l’ex inquilino della Casa Bianca tornava sulle “persecuzioni politiche” ai suoi danni. Attacchi a tutti. Dal procuratore Anton Bragg “pagato da George Soros“, a Letitia James fino a Jack Smith, coinvolto nell’inchiesta sulle carte segrete portate da Trump dalla Casa Bianca a Mar-a-Lago. Tutti al servizio di una “sinistra radicale”, con l’obiettivo di “fermarlo ad ogni costo”, dice Trump. E l’indagine della procura di Atlanta, in Georgia, altro non è se non “un caso falso per interferire nelle elezioni del 2024 e dovrebbe essere archiviata subito”.

Gli attacchi a Biden e a Clinton



Oltre che i suoi inquisitori, Trump attacca con forza Joe Biden e Hillary Clinton. Il primo “vuole la terza guerra mondiale” e “quando era senatore ne ha combinate di tutti i colori ma nessuno lo ha arrestato”. Sul caso per il quale è stato incriminato a Manhattan, l’ex presidente ribadisce che “nulla è stato fatto illegalmente” attaccando di nuovo Bragg per “aver chiuso New York, mobilitato 38.00 agenti e speso 200.000 dollari di fondi della città per un accordo di non divulgazione legale da 130.000 dollari”.

Alberto Celletti