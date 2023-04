Comprare una casa all’asta può essere molto conveniente, ma occorre sapere i dettagli delle operazioni necessarie, i pro e i contro, oltre a una ovvia conoscenza basilare del funzionamento del mercato immobiliare.

Casa all’asta: perché comprarla

Cominciando subito dai vantaggi, una casa comprata all’asta può costituire un vero e proprio affare. Il prezzo di acquisto, infatti, in generale è molto inferiore a quello di mercato, sebbene non sia possibile calcolare esattamente quanto si risparmi, vista la presenza di innumerevoli variabili. Ma diciamo che, mantenendo il tutto in una forbice, l’importo inferiore versato può variare da un minimo del 10% a un massimo del 60%. Inoltre, con le ultime modalità, è possibile partecipare alle aste anche in modalità telematica, e quindi a distanza. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha infatti creato la “Rete Aste Notarili”, che garantisce la sicurezza dei partecipanti.

Le insidie

L’immobile comprato con questa modalità può riservare delle sorprese sgradite, come eventuali abusi edilizi da sanare o necessità di interventi urgenti. Ecco perché è importante affidarsi alle consulenze giuste. Un esempio da considerare riguarda la vendita di case all’asta a Giulianova, dove sono proprio le consulenze a offrire un’assistenza praticamente completa all’interessato acquirente, aiutandolo nella ricerca dell’immobile stesso, offrendo un servizio di perizia tecnica del locale scelto, verificando tutti i documenti che lo riguardano e la loro regolarità. Insomma un programma di protezione completo risulta molto utile al fine di ripararsi dalle insidie e dagli imprevisti che un affare del genere può sempre generare.