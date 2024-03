Trump, ora a frenare la corsa alla Casa Bianca potrebbero essere le banche (e non i giudici)

Roma, 19 mar – La corsa di Donald Trump fermata dalle banche e non più dai giudici. È quanto emerge dagli ultimi aggiornamenti riportati su Affari Italiani riguardo la situazione dell’ex-presidente, pienamente in corsa dal punto di vista elettorale nonostante l’impedimento a partecipare alle elezioni primarie di ben tre Stati, ma ora in difficoltà per un’altra questione…

Trump, perché le banche potrebbero frenare la corsa alla Casa Bianca

Perché Trump può essere fermato dalle banche? Andando dritti al punto, per le emergenze processuali. La complicata situazione giudiziaria del tycoon sta portando via un mare di risorse economiche, al punto che attualmente l’ex inquilino della Casa Bianca non disporrebbe di denaro liquido. Di cui allo stato servirebbe una quantità abnorme: 454 milioni di dollari che è stato condannato a pagare per i reati a lui attribuiti. Non solo: si tratta di moneta contante che servirebbe anche subito, entro fine mese, come cauzione in attesa del ricorso in appello già presentato. Ora, il punto è semplice: i 30 istituti credito a cui si è rivolto non hanno concesso prestiti, o meglio hanno chiesto come garanzie denaro contante e non immobili e proprietà-

Già quasi 100 milioni versati

Per dare un’idea della situazione, basti pensare che lo staff legale di Trump ha già versato 91 milioni di euro solo per la condanna per diffamazione di Jean Carroll, ovvero la donna che lo aveva accusato di abusi sessuali. Le 30 diverse banche che gli hanno negato la possibilità della fideiussione sono arrivate massimo ad esporsi per 100 milioni sui 454 necessari. Quello che è stato definito un “esercito di avvocati” che difende il tycoon, insomma, è costato caro. A prescindere dall’enormità della cifra richiesta, già di per sé forse difficilmente raggiungibile in contanti anche per uomini molto più ricchi di Trump.