Roma, 4 lug – Mosca assediata dai droni? Non ancora, ma è indubbio che qualcosa si sia mosso in questo senso, nel contesto di una guerra, quella ucraina, che dura ormai da quasi un anno e mezzo.

Mosca, distretti attaccati dai droni



Come riporta l’Ansa, vicino Mosca si sono registrati nuovi “insediamenti” di droni. Per la precisione nel distretto amministrativo di Novaya Moskva, ma anche a sud-ovest, nella regione di Kaluga, come comunicato i servizi di emergenza russi. Per ora non vengono segnalate vittime. Uno dei droni ha colpito alle 4 del mattino un edificio della base aere di Kubinka. Nel frattempo si attuano misure di sicurezza: l’aeroporto di Vnukovo ha infatti limitato le sue attività di atterraggio e decollo, come comunicato su Telegram dall’agenzia federale russa per il trasporto aereo. Una diminuzione dei flussi dovuta a “motivi tecnici” secondo la spiegazione ufficiale. Ma è plausibile quanto meno ritenere possibile che i droni c’entrino qualcosa. Anche perché, successivamente, sono state le stesse fonti governative russe a confermarlo.

Botte e risposte



Gli ultimi mesi hanno registrato anche una maggiore intensità dei missili russi diretti al territorio ucraino, che non hanno risparmiato la capitale Kiev. Ora la Russia sta – seppur limitatamente – “dall’altra parte”. E il Cremlino denuncia gli attacchi dei droni, definendoli un “atto terroristico” ucraino. Il portavoce del ministero degli Esteri della Federazione, Maria Zakharova, ha così parlato su Telegram: “Il tentativo del regime di Kiev di attaccare un’area dove si trovano infrastrutture civili, tra cui un aeroporto che, tra l’altro, gestisce voli internazionali, è un nuovo atto terroristico”. Sulla questione si è espresso anche il sindaco Mosca Sergej Sobyanin: “Oggi c’è stato un altro tentativo di attacco da parte di droni ucraini nel distretto di Novaya Moskva e nella regione di Mosca. Finora gli attacchi sono stati respinti. Per motivi di sicurezza, alcuni voli sono stati temporaneamente deviati dall’aeroporto di Vnukovo. Alle 8 sono state tolte le restrizioni nell’aeroporto di Vnukovo. Non ci sono vittime, i servizi di emergenza stanno lavorando”.

Alberto Celletti