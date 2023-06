Roma, 27 giu – Lo schwa agli esami di maturità effettivamente mancava. Sebbene fosse prevedibile, con la pressione ai limiti del demenziale che l’universo arcobalenato sta esercitando da anni per conquistare qualsiasi cosa, dalla natura fino alla cultura, ovviamente adattandole rigorosamente alle sue pretese. Se si parla di cultura, la grammatica italiana non poteva mancare. Che la “sfida” del ragazzo dipinto come una specie di eroe da Repubblica e soci possa essere soltanto l’inizio di una fase caratterizzata da nuove vette di delirio è poi una banalità.

Schwa agli esami di maturità



Via il maschile, via il femminile, che qua si devono fare le rivoluzioni, quelle serie, quelle che determinano il vero spirito d’azione dell’uomo vero. Anzi no, siamo andati oltre e ci siamo lasciati prendere dall’entusiasmo, inabissandoci in concetti arcaici e decisamente troppo etero, per non parlare della definizione (pura follia). Ricominciamo da capo e vediamo se gli Lgbt sono contenti. Nè, maschile, nè femminile, lo schwa è l’unica via. Addiritura, lo diventa agli esami di Stato. Perché sì, il prode schwa che salverà le fluidità di chi decide di sentirsi una giraffa ha “esordito” proprio agli esami di maturità, per opera di uno studente, tale Gabriele Lodetti, che ha deciso in questo modo di ritagliarsi i suoi giorni di notorierà, ovviamente adeguatamente sponsorizzato dalla stampa mainstream.

Repubblica e amici esultano

Repubblica, Open e compagnia esultano. Lodetti è una specie di giovane coraggioso, si dice, si narra. Uno che sfida il sistema, non si scherza. D’altronde anche lui, con pomposa fluidità, rivendica il suo gesto sedicente rivoluzionario: “Volevo dimostrare che utilizzare una forma di linguaggio che rappresenti tutti e tutte è possibile, anche durante una prova importante come l’esame di Stato”. Caspita, Gabriele, che dimostrazione d’effetto. D’altronde i tuoi accaniti fan si erano già meravigliati, circa una settimana fa, della eccessiva eterosessualità degli italiani protagonisti nei temi delle prove d’esame. Il titolo – ovviamente, sempre di Repubblica – era piuttosto emblematico: “Eterosessuali, maschi, nostalgici: ecco gli italiani secondo le tracce (inattuali) del tema alla Maturità”. Per carità, gli italiani maschi e addirittura eterosessuali? Anacronistico. Oggi l’arcobaleno è d’obbligo. Se non in via ufficiale, certamente indiretta e infinitamente più subdola (ma non per questo meno dannosa). E se consideriamo quanto perfino l’arcobaleno “classico” sia definito rispetto a schwa e fluidità varie, abbiamo un quadro del futuro che ci può far ridere per distrazione, piangere per cinica osservazione della realtà che ci circonderà.

Stelio Fergola