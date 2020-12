Pechino, 29 dic – A Wuhan i contagi di coronavirus potrebbero essere stati mezzo milione e non 50 mila: lo rivela uno studio cinese. A dare la notizia è la Cnn. Secondo una ricerca del Chinese Center for Disease Control and Prevention (Cdc), su un campione di 34 mila è stata rilevata una incidenza di presenza di anticorpi del 4,43%. In altre città della regione di Hubei il tasso è invece dello 0,44%. Wuhan, lo ricordiamo, ha una popolazione di 11 milioni di persone. Pertanto i contagi reali potrebbero essere stati dieci volte superiori a quelli ufficiali.

Lo studio che sconfessa i numeri ufficiali di Wuhan

Lo studio si è basato su un campione di 34 mila persone nella popolazione generale a Wuhan, epicentro della pandemia, e altre città nella provincia di Hubei, tra cui Pechino, Shanghai, e le province del Guangdong, Jiangsu, Sichuan e Liaoning, per stimare i tassi di infezione da coronavirus. I ricercatori hanno trovato un tasso di presenza degli anticorpi del 4,43% tra i residenti a Wuhan. Questo quando Wuhan aveva segnalato un totale di 50.354 casi confermati di Covid-19, secondo la Commissione sanitaria municipale della città (al centro anche di uno studio sugli asintomatici).

La ricerca fatta un mese dopo che la Cina ha contenuto la prima ondata di coronavirus

I ricercatori hanno spiegato che i loro studi puntavano a stimare l’entità delle infezioni che hanno colpito la popolazione della città, cercando nei campioni di sangue gli anticorpi al coronavirus. E hanno anche precisato alla Cnn che i risultati non sono statistiche definitive sul numero di persone esposte al virus in una data area. Sempre dal Cdc hanno fatto sapere che lo studio è stato condotto un mese dopo che la Cina “ha contenuto la prima ondata dell’epidemia da Covid-19”. Ebbene, le cifre indicano come il tasso della presenza di anticorpi sia “significativamente inferiore” fuori dalla città di Wuhan. In altri territori dello Hubei, infatti, solo lo 0,44% dei residenti analizzati presentava gli anticorpi al coronavirus. Chissà quando sapremo con certezza quanti sono stati i contagi a Wuhan.

Adolfo Spezzaferro