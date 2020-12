Roma, 24 dic – Un asteroide sorvolerà la Terra alle 20 del giorno di Natale, secondo i dati del Centro per gli studi sulla Terra della NASA. L’asteroide, si chiama 2014 SD224.

L’asteroide 2014 SD224

L’asteroide 2014 SD224 ha un diametro compreso tra 92 a 210 metri. Mentre sorvolerà la Terra, viaggerà a una velocità di 10 chilometri al secondo, circa 30 volte la velocità del suono. L’asteroide è classificato come un oggetto vicino alla Terra (Near Earth Object o Neo) e viene tracciato dall’agenzia spaziale. Sebbene 2014 SD224 – che può essere rintracciato sul sito web della NASA – si trovi a una distanza di 1,9 milioni di miglia, questo è relativamente vicino in termini astronomici.

Gli oggetti “Neo”

Per questo motivo, 2014 SD224 è definito da “oggetto vicino alla Terra” ovvero Neo, anche se non si prevede che arrechi danni. I Neo asteroidi o comete la cui orbita lo porta in o attraverso una zona compresa tra c195 milioni di km dal Sole, il che significa che può passare entro circa 50 milioni di km dall’orbita terrestre. Se l’oggetto è più largo di 140 metri, è considerato un oggetto potenzialmente pericoloso.

L’interesse della Nasa

“I NEO sono comete e asteroidi che sono stati spinti dall’attrazione gravitazionale dei pianeti vicini in orbite che consentono loro di entrare nelle vicinanze della Terra”, ha detto la NASA. “L’interesse scientifico per le comete e gli asteroidi è dovuto in gran parte al loro status di detriti relativamente invariati del processo di formazione del sistema solare circa 4,6 miliardi di anni fa”: Secondo i dati della NASA pubblicamente disponibili, sono stati scoperti 24.629 NEO, a partire da martedì.

Ilaria Paoletti