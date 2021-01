Washington, 7 gen – Elon Musk è molto attivo su Twitter e, nelle concitate ore che hanno visto l’occupazione del congresso da parte dei manifestanti pro Trump, ha seguito gli avvenimenti con alcune sue considerazioni a dir poco “criptiche”.

Il meme di Musk

In un primo tweet, Musk ha pubblicato un meme in cui è possibile vedere une uomo che gioca a domino: il tassello più piccolo è rappresentato dalla dicitura “un sito web per dare i voti alle ragazze dell’università” mentre l’ultimo, il più grande, riporta lo screenshot di un tweet in cui si legge: “Capitol Hill sembra essere stata conquistata da un uomo con un cappello da vichingo” (ovvero da Jake Angeli). L’intento del patron di Tesla sembra essere quello di mettere i social network al centro dell’escalation che ha portato all’assalto del Congresso Usa.

Il tweet su Capitol Hill, Tesla o Space X?

In seguito, sempre in riferimento alla vicenda, Musk ha twittato: “L’esito più divertente è il più probabile”. E ha poi aggiunto, subito dopo: “Visto da un osservatore esterno, non dai partecipanti”. E’ difficile capire a quale esito si stia riferendo Musk. “Ciò che è divertente dipende più dall’osservatore che da ciò che sta accadendo. Tutti gli altri parlano di Washington, ma Musk forse sta parlando di un qualsiasi argomento … o forse di Washington“, commenta un utente. “Il risultato più ironico è il secondo più probabile – risponde un altro fan al tweet di Musk – Molte volte, però, l’ironia è direttamente correlata al livello di intrattenimento”. E l’inventore di Space X replica direttamente a lui: “Sì, e quindi il rasoio di Occam è in realtà il terzo più probabile“.

Le frasi criptiche

Con rasoio di Occam (novacula Occami in latino), detto anche “principio di economia” o di parsimonia, si definisce un principio metodologico che tra più ipotesi per la risoluzione di un problema indica di scegliere quella più semplice: “è futile fare con più mezzi ciò che si può fare con meno“. Insomma, di cosa stava parlando Musk? Di ciò che è avvenuto a Capitol Hill, della Tesla, dei suoi esperimenti con Space X?