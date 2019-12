Roma, 29 dic – Presentata come architrave del futuro della mobilità su quattro ruote, l’auto elettrica rappresenta ad oggi la frontiera del dibattito in materia. Complice la demonizzazione delle emissioni, in nome di una rinnovata – quanto spesso malriposta – attenzione all’ambiente, ci viene presentata come la soluzione di tutti i nostri mali. Ma è veramente così?

In Olanda le auto elettriche viaggiano… a carbone

Tra Amsterdam e L’Aia va molto di moda fare la morale. Chiedete ad esempio all’ex presidente dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, quello convinto che le nazioni del sud Europa non fossero virtuose perché spendevano tutti i loro soldi in alcool e donne.

Non va meglio con il discorso auto elettrica, specie se l’Olanda non fa mistero di vantarsi dei suoi primati. Dal Paese dei tulipani è ad esempio partito il più grande giro del mondo a bordo di un veicolo a batterie, così come le auto ad emissioni zero già da tempo percorrono più km di quelle a combustibili fossili, che per inciso trovano nel porto di Rotterdam uno dei più importanti snodi globali.

Già, le emissioni. Le auto elettriche sono davvero amiche dell’ambiente? Proprio l’Olanda ci dimostra che sotto la patina di ambientalismo moralista si nasconde parecchio sporco. Quello, ad esempio, prodotto dalle centrali a carbone che il governo ha deciso di chiudere entro il 2030. Obiettivo decisamente in là nel tempo, come a dire: intanto lo poniamo, poi si vedrà. Il problema è tutto qui: di fronte all’incremento di domanda di energia elettrica – per tutta una serie di scopi – l’offerta deve necessariamente adeguarsi. Scordatevi però i mulini a vento, nonostante l’elevato potenziale le rinnovabili ancora non possono soddisfare le esigenze: l’Olanda va dunque ancora forte a carbone, con tre centrali nuove di zecca costruite non più tardi del 2015.

L’auto elettrica distrugge lavoro

Oltre al discorso della disponibilità di energia – o quantomeno di energia pulita per non mandare all’aria (è proprio il caso di dirlo) il bilancio delle emissioni – c’è anche un discorso prettamente industriale da fare.

L’auto elettrica, infatti, per sue caratteristiche strutturali, è una vera e propria tomba di posti di lavoro. Lo ha spiegato, stringatamente, Riccardo Ruggeri, una vita in Fiat fino ad arrivare alla carica di amministratore delegato di New Holland. Non proprio l’ultimo sul mercato. Secondo l’ex dirigente apicale di uno dei più importanti gruppi automobilistici mondiali, il rapporto di posti di lavoro fra auto elettrica e auto a combustione interna è di 1 a 4. Vale a dire: per ogni quattro addetti che lasceremo a casa chiudendo gli stabilimenti che producono i “vecchi” motori a scoppio, solo uno potrà essere riassunto nelle futuristiche fabbriche destinate alla mobilità verde.

Forse (non è detto) avremo l’aria più pulita, chissà. In compenso dovremo fare i conti con decine di migliaia di disoccupati in più. Come se ne avessimo bisogno.

Filippo Burla