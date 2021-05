Los Angeles, 13 mag – Elon Musk cambia idea sui Bitcoin. Risultato? La criptovaluta affonda. Ed è bastato, come al solito, un tweet.

Elon Musk, dietro front sul Bitcoin

Elon Musk, fondatore e Ceo di Tesla, ha infatti annunciato su Twitter che l’azienda che di auto elettriche di lusso non accetterà più il Bitcoin come mezzo di pagamento, contrariamente a quanto dichiarato in precedenza. Musk sostiene che è preoccupato degli effetti negativi che il “mining” (la creazione di nuova criptovaluta) sulla sostenibilità ambientale.

“Preoccupati per aumento combustibili fossili”

“Siamo preoccupati per il rapido aumento dell’uso di combustibili fossili per l’estrazione e le transazioni di Bitcoin– ha scritto Musk – in particolare il carbone, che ha le emissioni più alte di qualsiasi combustibile». Per lui Bitcoint «è una buona idea su molti livelli e ha un futuro promettente, ma questo non può accadere a spese dell’ambiente». Ma Tesla, dichiara ancora Musk, non venderà nessuno dei Bitcoin che possiede. Accetterà pagamenti in criptovaluta «nel momento in cui ci sarà una transizione dal mining a una forma di energia più sostenibile».

Cosa è il “mining”

Il “mining” di Bitcoin avviene attraverso i computer. Per il processo, si richiede una grande quantità di energia. Dal boom delle criptovalute, il numero di computer e l’energia necessaria per alimentarli è vertiginosamente aumentto. I cosiddetti «minatori» ottengono i bitcoin risolvendo enigmi complessi col computer: se il valore del bitcoin aumenta, gli enigmi diventano sempre più complicati e richiedono maggiore energia e potenza del computer per essere risolti.

Crollo per le criptovalute

Poche semplici parole che hanno avuto come risultato il crollo del Bitcoin, scivolato di circa l’11% sotto 51 dollari. Non va diversamente anche per le altre criptovalute: l’Ethereum è sceso di quasi il 9%, il Ripple del 10% circa. Lo stesso Musk, qualche mese fa, aveva annunciato che Tesla aveva investito 1,5 miliardi di dollari nella moneta digitale e dichiarato che avrebbe consentit agli acquirenti delle auto elettriche di effettuare pagamenti in Bitcoin, facendo schizzare in alto le valutazioni.

Ilaria Paoletti