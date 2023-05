Roma, 30 mag – La possibilità che vi sia stata una fuga del Covid dal laboratorio di Wuhan, “non può essere esclusa”. E’ quanto affermato da George Gao, massimo esperto cinese di coronavirus, immunologo e virologo di fama internazionale che nei primi mesi della pandemia fu a capo della risposta di Pechino all’emergenza. Le dichiarazioni dello scienziato, rilasciate alla Bbc, sono di fatto l’ammissione più esplicita da parte di cinesi che qualcosa di anomalo possa davvero essere accaduto, malgrado il governo di Pechino abbia sempre negato l’eventualità di una fuga del virus dal centro di ricerca di Wuhan.

Fuga da laboratorio del Covid, cosa ha detto il professor George Gao

Il professor George Gao, già responsabile del Centro cinese per il controllo delle malattie, durante un’intervista per il podcast della Bbc Radio 4, Fever: The Hunt for Covid’s Origin, ha precisato che si deve “sempre sospettare qualsiasi cosa: è la scienza, non si deve escludere nulla“. Attualmente, Gao è vicepresidente della Fondazione cinese delle Scienze naturali, dopo aver lasciato il Cdc lo scorso anno. E sull’indagine formale sull’Istituto di virologia di Wuhan condotta dalle autorità di Pechino, ha ammesso: “Il governo ha organizzato qualcosa”. Precisando però che l’inchiesta in questione non ha coinvolto il suo dipartimento.

Sta di fatto che siamo di fronte alla prima ammissione da parte di un’autorevole fonte cinese del fatto che vi sia stata un’indagine ufficiale sui centri di ricerca. “Penso che la loro conclusione sia che seguono tutti i protocolli. Non hanno trovato alcun illecito”.

Non parliamo insomma di rivelazioni o ammissioni del governo di Pechino, ma di prime rilevanti “aperture” da parte di importanti scienziati cinesi. Alla fine il professor Gao si è limitato a ripetere l’ovvio, ovvero che la scienza in questi casi, quando cioè non vi sono certezze, non può escludere nulla. E’ comunque la prima volta che si verifica una crepa nell’ortodossa versione proposta da sempre dalla Cina.

Alessandro Della Guglia