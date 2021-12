Roma, 30 dic – Il Veneto sarà la prima regione a sperimentare Hyperloop, il treno supersonico progettato da Elon Musk. La Giunta regionale veneta ha infatti approvato un protocollo d’intesa tra il ministero delle Infrastrutture, la Regione Veneto e Concessioni Autostradali Venete, per la sperimentazione dell’Hyper Transfer, innovativa tecnologia per il trasporto terrestre di merci e passeggeri. Un sistema super veloce e a guida vincolata, nonché sulla carta completamente sostenibile e a basso consumo energetico.

Zaia: “Primi in Europa ad avviare sperimentazione”

“L’approvazione di questo Protocollo segna un discrimine in materia di trasporti a livello nazionale ed europeo”, dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Il Veneto è infatti la prima Regione in Europa ad avviare una simile sperimentazione volta a trasformare radicalmente la mobilità e le infrastrutture europee”. Secondo Zaia “oggi si pongono le basi per un futuro in cui la tecnologia applicata alla mobilità consentirà di pensare alla connettività e alla sostenibilità non più come ad una ipotesi avveniristica ma come una realtà concreta e quotidianamente fruibile da parte di tutti i cittadini”.

Hyperloop, il treno del futuro che verrà usato in Veneto

Hyperloop è una sorta di treno del futuro – in apparenza fantascientifico – che secondo gli ideatori garantirà di raggiungere primati impensabili in termini di velocità. Permettendo di conseguenza di ridurre ai minimi storici tempi di percorrenza e quindi distanze. Progettato nel 2012 da Elon Musk, dopo una serie di esperimenti e accordi con vari Paesi, a fine 2020 è stato effettuato il primo test con due passeggeri a bordo.

Questo nuovo treno ultraveloce “consentirà di garantire gli obiettivi di innovazione, maggior efficienza ed utilità per la collettività, favorendo il collegamento tra i punti strategici regionali e nazionali”, dice Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti. “Lo studio dell’introduzione di un simile modello di trasporto ad altissimi livelli di efficienza energetica e tecnologica rappresenta per l’Italia un’opportunità di rilevanza internazionale di cui, come Veneto, siamo orgogliosi di essere promotori, attraverso la partecipata regionale Concessioni Autostradali Venete”.

Alessandro Della Guglia