Londra, 12 mag – L’aggiornamento che tutti i fiocchi di neve del web attendevano con trepidazione: Instagram consentirà di aggiungere pronomi ai profili degli utenti. Sì, perché se il tuo profilo sembra di un uomo, non è detto che tu lo sia. Magari sei un “they”. C’è confusione sotto questo cielo.

Instagram, la sagra dei pronomi

Da martedì alcuni utenti di Instagram si sono svegliati con una nuova sezione dedicata ai pronomi nella loro biografia. Gli utenti possono ora aggiungere fino a quattro pronomi da un elenco preselezionato, che include lui, lei, loro, ze, xe, xem, ve, vir, vis, xyr e altro, premendo il pulsante “Modifica profilo”.

E se non c’è il tuo “genere”?

Per coloro i cui pronomi non sono nell’elenco pre-scritto, Instagram ha rassicuato tutti, dichiarando che le persone possono compilare un modulo per aggiungerli, o per ora scriverli nella loro biografia per il momento. In una dichiarazione sul suo account Twitter, Instagram ha detto che la funzione è, per ora, “disponibile solo in pochi Paesi, ma punta ad espandersi”. Al momento, questo sembra includere almeno gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Un cambiamento sintomatico

I pronomi vengono visualizzati accanto al nome dell’utente e possono essere visualizzati pubblicamente o solo ai follower di un utente, quest’ultimo è l’impostazione predefinita per i minori di 18 anni. La mossa sembra di poco conto ma è in realtà importante dato che Instagram è una delle più importanti piattaforme dei social media. Il social, sempre di proprietà Zuckerberg, pare seguire la “wave” inaugurata da l’app di passaggi in auto Lyft e l’app di appuntamenti OkCupid. A quanto emerge, la decisione è stata presa in base ad alcuni studi che confermano come chi soffre di disforia di genere si senta maggiormente aiutato se può accedere a maggiori opzioni per rappresentarsi anche online.

Ilaria Paoletti