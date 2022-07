Immagina un universo libero dalla realtà fisica quotidiana. In questo mondo alternativo, puoi lavorare, giocare, rilassarti e connetterti con gli utenti in qualsiasi altra parte del pianeta. Puoi partecipare a riunioni, creare opere d’arte incredibili e accumulare una fortuna. Puoi fare tutto ciò che la tua immaginazione può concepire.

Il Metaverso è ancora in fase di sviluppo, ma il concetto di questo mondo digitale è ben sviluppato con radici che si estendono decenni nel nostro passato. Gli scrittori di fantascienza hanno lavorato sul concetto del metaverso, sognando un modo per andare oltre i limiti fisici del nostro mondo per esplorare orizzonti sconfinati e creare nuove possibilità.

Per chi non lo sapesse anche la startup italiana Cryptosmart si è avvicinata a questo mondo mettendo a disposizione di tutti la possibilità di acquistare il token Mana, la moneta cryptonativa di Decentraland, mantenendo uno sguardo attento per quanto riguarda le ultime novità del settore delle criptovalute.

Cos’è il Metaverso?

L’idea del metaverso è nata per la prima volta dall’immaginazione di Neal Stephenson, che ha descritto un “metaverso” nel suo romanzo cyberpunk del 1992, Snow Crash. Stephenson descrive uno spazio digitale condiviso a cui le persone accedono utilizzando occhiali per realtà virtuale e una rete in fibra ottica condivisa.

Il suo metaverso contiene versioni virtuali di spazi quotidiani e ordinari, da parchi ed edifici a spazi fantastici e selvaggiamente stravaganti in cui non si applicano più le leggi della fisica, ma solo le regole e i limiti che si immaginano.

Con l’annuncio di Zuckerberg che descrive il metaverso come il prossimo capitolo di Internet, l’interesse del pubblico per il concetto è esploso.

Questo metaverso apre prospettive completamente nuove di possibilità, dandoti lo spazio di cui hai bisogno per fare tutto ciò che vuoi: riunirti con gli altri, lavorare, giocare, fare shopping, creare o conoscere nuovi luoghi e idee.

Il metaverso mette non solo l’intero mondo fisico a portata di mano, ma le capacità della tua mente nel potere delle tue stesse mani.

Nel metaverso, abiterai il tuo spazio e interagirai con gli altri utilizzando un avatar online che ti consente di muoverti, parlare e agire liberamente. Avrai completa autonomia per fare quello che vuoi, incluso il possesso di proprietà virtuali, proprio come faresti con un vero e proprio immobile.

Puoi creare una proprietà, come opere d’arte o edifici, e puoi vendere quella proprietà ad altri utenti del metaverso, scambiando la proprietà con token non fungibili (NFT) o altre unità di valore.

Le migliori criptovalute del Metaverso

Vivere, lavorare e giocare in una realtà alternativa richiede finanziamenti, e questo significa criptovaluta. Proprio come ci sono diversi metaversi da usare, ci sono anche più criptovalute. Comprendere le differenze e i pro e i contro di ciascuno può aiutarti a prendere la decisione di investimento migliore per le tue esigenze.

Decentraland è una piattaforma di realtà virtuale che ti consente di acquistare, vendere e gestire la tua proprietà virtuale (chiamata LAND).

Il Sandbox è un mondo virtuale in cui è possibile acquistare e vendere terreni virtuali e altre risorse utilizzando monete metaverse chiamate SAND.

Star Atlas ti dà il potere di portare la tua esperienza oltre il terrestre. Qui, le stelle sono il tuo limite e puoi esplorare un intero universo di possibilità.

Axie Infinity ha più di un quarto di milione di giocatori al giorno. I giocatori possiedono gettoni, chiamati AXS.

Alien Worlds è un metaverso DeFi e un gioco basato su blockchain in cui i giocatori competono all’interno della comunità.