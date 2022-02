Nell’era di internet e del digitale, per qualsiasi commerciante diventa fondamentale avere dimestichezza con la Rete e i suoi segreti. D’altra parte, Jeff Bezos con Amazon ci ha costruito un impero. Ma come si può costruire un sito e-commerce partendo dal nulla, e magari senza avere un budget a sei zeri? La risposta ora c’è: si chiama Opencart.

Che cos’è Opencart?

Ma che cos’è Opencart? Si tratta di un software opensource, e cioè completamente gratuito. Lo scopo del programma è la realizzazione di siti e-commerce senza sforzi eccessivi. Anzi: sono proprio la sua semplicità di configurazione e di utilizzo a renderlo un prodotto unico ed eccezionale. A queste caratteristiche si uniscono anche la velocità e stabilità.

Opencart è un software completo, adatto a soluzioni standard e a siti di e-commerce non molto complessi. Al tempo stesso, però, grazie a Opencart questi siti di e-commerce mantengono un alto grado di robustezza e professionalità. Grazie a questi vantaggi Opencart è diventato ormai uno degli attori più popolare del mondo e-commerce.

Semplice, professionale e gratis

Come avrete capito, Opencart è la soluzione ideale per piccole aziende, liberi professionisti e per chiunque decida di vendere online investendo budget ridotti, senza rinunciare però alla qualità e alla semplicità di utilizzo. Insomma, Opencart ci offre un mix perfetto: alta professionalità, facilità di utilizzo e costi più che contenuti. E infatti il prodotto è vincente: grazie a Opencart, dal 2012 sono nati ben 8.886 negozi di commercio elettronico.

Come è possibile avere Opencart? Anche qui è tutto semplicissimo: basta collegarsi alla pagina https://www.bnit.it/opencart-italiano.php e scaricare l’ultima versione del programma. Sul sito è possibile anche visualizzare gli avvisi relativi agli aggiornamenti, alle traduzioni e alla soluzione di problematiche.