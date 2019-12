Per anni tra gadget personalizzati aziendali più diffusi ci sono state le classiche penne personalizzate, di tutte le forme e di tutti i tipi: a sfera, roller, stilografiche e via dicendo. Poi sono arrivate le famose tazze personalizzate, anche queste in diversi formati, spesso umoristiche, da sfoggiare quotidianamente sulla propria scrivania. Non si vuole certo dire che questi classici gadget aziendali al giorno d’oggi non si usano più: piuttosto, quanto a diffusione e a efficacia, si sono fatti rubare il posto dai gadget tecnologici, che negli ultimi tempi hanno conquistato il mercato degli articoli promozionali. Ma quali sono i gadget personalizzati tecnologici di maggiore tendenza nel 2019?





I gadget tecnologici più diffusi nel 2019

Gli uffici marketing delle aziende di piccole, medie e grandi dimensioni hanno ormai concentrato la loro attenzione sui regali tecnologici, sempre più apprezzati da qualsiasi tipologi di pubblico. Sì, perché i gadget elettronici non sono solamente prodotti per appassionati dell’alta tecnologia: molto spesso si tratta invece di prodotti semplici, di utilizzo quotidiano, utili a chiunque. Si pensi, per esempio, alle chiavette USB personalizzate, tra i regali tecnologici aziendali più apprezzati negli ultimi anni, che sono ormai indubbiamente nella cerchia dei gadget promozionali in assoluto più utilizzati. Si tratta infatti di un prodotto economico, estremamente utile e duraturo, tutte caratteristiche che si ricercano in un articolo promozionale efficace.

Vicino alle pennette USB, tra i regali tecnologici personalizzati più diffusi nel 2019, c’è certamente il power bank personalizzato, un altro articolo che può tornare utile davvero a chiunque. A nessuno, infatti, piace l’idea di restare a secco con lo smartphone, e quindi tutti sono portati ad apprezzare queste pratiche batterie di riserva. Questi gadget personalizzati possono infatti essere utilizzati nelle situazioni più diverse: in vacanza, per poter usare lo smartphone dalla mattina alla sera senza temere di terminare la carica nel fare le fotografie, o a lavoro, soprattutto quando si è in trasferta. Va sottolineato, tra l’altro, che i power bank personalizzati offrono un’area di stampa più ampia rispetto alle pennette USB, così da dare maggiore visibilità al logo aziendale.

Un altro vero e proprio must have del 2019 quanto a regali aziendali sono poi le cuffie personalizzate. Per ascoltare la propria musica preferita in qualsiasi luogo, per concentrarsi al massimo negli uffici rumorosi, per guardare la televisione senza disturbare chi sta dormendo: le cuffie trovano tantissimi utilizzi, e sono quindi apprezzate da tutti quanti, soprattutto se di qualità. Un altro vantaggio delle cuffie personalizzate è quello di essere un gadget promozionale innovativo e, fino a qualche tempo fa, quasi per nulla sfruttato; ecco dunque che, regalando ai propri clienti delle cuffie personalizzate, si ha la certezza di stupirli con qualcosa di inaspettato.

Nel 2019, grazie al grande progresso tecnologico nel campo degli smartwatch, si sono inoltre diffusi come regali aziendali personalizzati anche gli smartwatch personalizzati, a partire dagli orologi per il fitness: con una spesa minima, infatti, è possibile regalare ai propri clienti degli orologi connessi altamente tecnologici, un dono aziendale che fino a qualche tempo fa era semplicemente impensabile dal punto di vista economico.

Soprattutto per chi si rivolge a un pubblico giovane, poi, non si può parlare dei gadget personalizzati più diffusi del 2019 senza accennare agli speaker bluetooth portatili, perfetti per ascoltare musica in compagnia in qualsiasi luogo. Al parco, in spiaggia, al lago, durante una partitella con gli amici, con gli speaker bluetooth è possibile trasformare qualsiasi momento in una piccola festa. Anche in questo caso si tratta di un gadget elettronico personalizzato nuovo, originale e di sicuro effetto; questi dispositivi, inoltre, vengono usati soprattutto all’aperto, dove il logo aziendale che li accompagna viene visto da molte persone diverse, e questo è un aspetto da non sottovalutare.