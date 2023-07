Roma, 5 lug – Mark Zuckerberg va alla guerra contro Elon Musk, lanciando il social Threads. Atteso per oggi, il lancio dell’app ideata da Meta per rivaleggiare con Twitter, è stato però rimandato in Europa. Secondo il Garante per la privacy irlandese, a differenza che negli Stati Uniti e nel Regno Unito, Meta dovrà infatti rispondere a requisiti più stringenti nel merito dell’app, che si appoggia all’attuale rete di Instagram per recuperare la base utenti e i contatti.

Cos’è il social Threads e perché non è ancora disponibile in Europa

L’applicazione dovrebbe funzionare più o meno come Twitter, sarà insomma basata essenzialmente su contenuti brevi e testuali. Tuttavia, secondo il Garante, non soddisferebbe ancora tutte le indicazioni che il mercato europeo richiede a servizi di questo tipo. In particolare sussistono dubbi sulla condivisione dei dati tra app dello stesso gruppo (Instagram, Facebook, WhatsApp e appunto Threads) e la localizzazione fisica delle informazioni personali degli utenti. Tecnicamente, il nuovo servizio offerto da Meta, non è bloccato in Europa ma, come precisato dal regolatore, potrebbe essere stoppato nel caso in cui non dovesse rispondere alle norme imposte dal regolamento per la protezione dei dati personali vigente in Unione Europea, il Gdpr.

A cosa punta Meta è piuttosto chiaro, basta leggere la presentazione dell’app: “Threads è il luogo in cui le community si riuniscono per discutere di tutto, dagli argomenti che ti interessano oggi a ciò che sarà di tendenza domani. Qualunque cosa ti interessi, puoi seguire e connetterti direttamente con i tuoi creatori preferiti e altri che amano le stesse cose o creare un tuo fedele seguito per condividere le tue idee, opinioni e creatività con il mondo”. Per accedere a Threads, agli utenti basterà inserire lo stesso nome utente e la password utilizzati per Instagram. A quel punto, automaticamente, i follower, l’handle, la biografia e tutte le altre info verranno trasferite sulla nuova app. Threads, oltre a fornire un servizio analogo a quello di Twitter, godrà di fatto anche della portata più ampia e del potenziale pubblicitario di Meta.

Alessandro Della Guglia