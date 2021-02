Caso Genovese, Asia Argento contro Senaldi: “Stai zitto! Ti infilo il tacco in bocca!” (Video)

Roma, 15 feb – Volano parole grosse tra Asia Argento e il giornalista Pietro Senaldi di Libero che nello studio di Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti discutono con le vittime dell’imprenditore Genovese, accusato di stupro. Ma l’argomento grave passa in secondo piano davanti a uno scambio di opinioni che arriva all’eccesso.

Asia Argento, Weinstein il “grande intellettuale”

In studio si parla del caso Genovese: Asia Argento è ospite di Giletti in quanto madrina del movimento MeToo e vittima di Harvey Weinstein nonché, a suo dire, anche del regista Rob Cohen che l’ha diretta in un film ormai quasi venti anni fa. In collegamento, Senaldi, che è sempre stato molto critico nei confronti dell’attrice, non cessa di punzecchiarla relativamente alla sua relazione con il produttore hollywoodiano ora in carcere, cercando di paragonare il loro rapporto a quello che le ragazze avevano con l’imprenditore ora sotto accusa per violenza sessuale. Senaldi ha ricordato il rapporto a suo parere “ambiguo” fra Asia Argento e “il grande intellettuale Weinstein, con il quale parlavi di Victor Hugo”. “Peccato che dopo 20 minuti ti ha stuprata” rincara il giornalista “frequenta gente più banale, che magari non ti stupra”, attacca Senaldi.

Senaldi: “Hai frequentato Weinstein per 20 anni”

“Anche tu sei innamorata di Weinstein, visto che l’hai frequentato per 20 anni dopo che ti ha stuprato?”, provoca ancora Senaldi. La Argento in studio non gliele manda a dire: “Stai zitto, ma fatelo stare zitto, quanta pochezza”. Volano accuse di maschilismo, rincarate anche dall’intervento dell’avvocato delle vittime di Genovese (presenti in studio, ma assolutamente private della centralità nel trattare l’argomento) e quando Senaldi continua a puntualizzare, la Argento impugna uno dei suoi tacchi a spillo e gli grida: “Devi stare zitto, hai rotto le palle a tutte le donne. Ti metto il tacco in bocca, come in un film di Dario Argento. Sei un uomo violento, hai un’anima sporca”.

Tanto rumore per nulla

Insomma, indipendentemente da cosa pensiate di Asia Argento o di Senaldi, quel che emerge dal siparietto è che a nessuno, in realtà, interessava parlare realmente di ciò che avviene prima, dopo o durante una violenza sessuale né alle vittime né a chi, talvolta ingiustamente, le colpevolizza per le situazioni in cui si sono trovate. Non è corretto parlare di “emergenza stupri” ma, qualora si facesse, sarebbe bene parlarne nel giusto modo: ovvero lontano dal mondo ingannevole e contradditorio dello spettacolo e attenendosi a ciò che (come in questo articolo di Francesca Totolo) accade ogni giorno in Italia.

Ilaria Paoletti