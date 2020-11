Sydney, 26 nov – I social media in Australia si sono riempiti nelle ultime ore di fan piuttosto confuso che hanno interpretato male il nome “Maradona” e lo hanno scambiato con quello di Madonna. Il risultato è stato che molti hanno creduto che fosse la pop star ad essere passata a miglior vita.

“Maradona” scambiato per “Madonna”

Come tutti noi sappiamo, purtroppo Diego Armando Maradona è morto per un infarto nella sua casa fuori Buenos Aires mercoledì, all’età di 60 anni. Fan di tutto il mondo si sono sfogati su Twitter per piangere la scomparsa della leggenda, ma molti, in Australia, pensavano che fosse la pop star Madonna ad essere morta, molto probabilmente per un problema di battitura.

E infatti non è Maradona a finire in trend topic

Lo certifica il fatto che l’hashtag Madonna in Australia era di tendenza su Twitter giovedì mattina invece di “Maradona”, e molti fan australiani infatti hanno espresso tutto il loro cordoglio – sì, ma per la persona sbagliata. La pop star statunitense, infatti, è in ottima forma, ha cambiato i capelli dal biondo platino consueto a un rosa pastello ed è moto attiva sui social: insomma, un errore innocente tutto sommato, forse dato dalla troppa fretta “social” di piangere un grande come Maradona anche quando, in effetti, non si sa distinguere il suo nome da quello di Madonna.

Ilaria Paoletti