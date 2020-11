Los Angeles, 18 nov – Secondo l’attore Alec Baldwin, Donald Trump andrebbe seppellito in un cimitero nazista. Per “festeggiare” Joe Biden, infatti, l’attore di The Departed ha deciso di affidarsi a Twitter – e questo nonostante sia di fatto l’imitatore ufficiale dell’ex presidente Usa.

Baldwin: “Mettete una svastica sulla sua tomba”

“Seppellite Trump in un cimitero nazista – scrive Baldwin- e mettete una svastica sulla sua tomba”, scrive Baldwin sul suo profilo Twitter. Non solo, aggiunge anche: “La maggioranza degli americani ha fatto la scelta giusta. Trump è un maniaco“. Baldwin negli ultimi ann ha fatto parlare di sé per l’imitazione che faceva, appunto, del presidente Usa uscente. Adesso si ritroverà (forse) senza mestiere, perché al suo posto, nel popolare Saturday Night Live, arriverà Jim Carrey, nei panni proprio di Joe Biden.

L’outsider James Woods

Insomma, le star americane fanno presto a saltare sul “carro del vincitore” e, nonostante siano sempre così idealiste e buone, lo fanno nel peggiore dei modi: augurando la morte e dando del nazista ad un presidente eletto. Nel frattempo c’è chi, come l’attore James Woods, rimane fedele a Trump nonostante abbia “perso”: “Scenario: un outsider politico diventa presidente e resuscita una nazione morente. Record di crescita del lavoro, tagli fiscali, sicurezza nazionale. Il nemico economico crea un virus che distrugge tutto. Il burattino del nemico “vince” un’elezione distorta e il virus guarisce una settimana dopo!”

Ilaria Paoletti